Экспорт сахара из РК вырос в 13 раз - аналитики

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По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за январь–ноябрь прошлого года Казахстан отправил на экспорт около 126 тыс. тонн сахара. Это небывалый объём — в 13 раз больше, чем за 11 месяцев 2023-го, и даже больше, чем за предыдущие полные шесть лет, вместе взятые (109 тыс. тонн).

Аналитики напомнили, что в прошлом году правительство вводило временный запрет на экспорт сахара в период наиболее высокого спроса на этот продукт — с середины июня до конца лета. В эти три месяца был своеобразный «стоп» в поставках. Далее экспорт возобновился в прежних объёмах: от 15 тыс. до 21 тыс. тонн в месяц.

Статистика не уточняет, какой именно сахар экспортируется из Казахстана — импортного или отечественного производства. Однако, исходя из данных МСХ, речь идёт именно о реэкспорте. На сайте ведомства говорится, что «временный запрет на вывоз сахара вводился в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта».

Судя по структуре экспорта, для некоторой части импортного сахара Казахстан действительно мог быть всего лишь транзитной точкой. Например, за январь–ноябрь 2024 года в РК было завезено 373,2 тыс. тонн сахара из России, что составило 92,4% от общего объёма импорта. Главными же покупателями сахара у Казахстана являются страны Азии.

Из 126 тыс. тонн экспортированного из РК сахара более 101,6 тыс. тонн, или 80,7%, было отправлено в Узбекистан, 17,6 тыс. тонн — в Таджикистан, 6,1 тыс. тонн — в Афганистан. Для каждой из этих стран-импортёров поставки выросли в 3–16 раз. Стоимостный объём экспорта сахара из РК превысил 50,2 млн долл. США — в 10 раз больше, чем за январь–ноябрь 2023 года.

«Вопрос внешней торговли сахаром так важен для Казахстана по той причине, что отечественные производители пока не могут полностью закрыть потребности населения в этом продукте. Например, за неполный 2024 год доля производства сахара в ресурсах составила всего 24,6%. Годом ранее, за январь–ноябрь 2023-го, отечественный выпуск закрыл 40,5% от общего объёма ресурсов — хоть и лучше, но всё ещё далеко до адекватного уровня самообеспечения. На ухудшение ситуации повлияла отрицательная динамика производства. За 11 месяцев прошлого года сахарные заводы выпустили всего 131,9 тыс. тонн сахара. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го сокращение было ощутимым: сразу на 28,6%», - отметили эксперты.

Пока собственное производство то набирает, то теряет обороты, потребности внутреннего рынка по большей части закрывает импорт. В прошлом году он демонстрировал серьёзный вес в структуре ресурсов: 75,4%. За январь–ноябрь в страну завезли 404,7 тыс. тонн сахара — на 48,9% больше, чем годом ранее. Такой большой объём зарубежных поставок в последний раз наблюдался в 2020 году (416,1 тыс. тонн).

Между тем в прошлом году в Казахстане почти вдвое — до 25,2 тыс. га — были увеличены посевные площади сахарной свёклы. Это позволило чиновникам спрогнозировать рекордный валовой урожай: около 1,1 млн тонн.