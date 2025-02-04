Экспорт сахара из РК вырос в 13 раз - аналитики

Сельское хозяйство,Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Экспорт сахара из РК бьёт рекорды последних лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за январь–ноябрь прошлого года Казахстан отправил на экспорт около 126 тыс. тонн сахара. Это небывалый объём — в 13 раз больше, чем за 11 месяцев 2023-го, и даже больше, чем за предыдущие полные шесть лет, вместе взятые (109 тыс. тонн).

Аналитики напомнили, что в прошлом году правительство вводило временный запрет на экспорт сахара в период наиболее высокого спроса на этот продукт — с середины июня до конца лета. В эти три месяца был своеобразный «стоп» в поставках. Далее экспорт возобновился в прежних объёмах: от 15 тыс. до 21 тыс. тонн в месяц.

Статистика не уточняет, какой именно сахар экспортируется из Казахстана — импортного или отечественного производства. Однако, исходя из данных МСХ, речь идёт именно о реэкспорте. На сайте ведомства говорится, что «временный запрет на вывоз сахара вводился в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта».

Судя по структуре экспорта, для некоторой части импортного сахара Казахстан действительно мог быть всего лишь транзитной точкой. Например, за январь–ноябрь 2024 года в РК было завезено 373,2 тыс. тонн сахара из России, что составило 92,4% от общего объёма импорта. Главными же покупателями сахара у Казахстана являются страны Азии.

Из 126 тыс. тонн экспортированного из РК сахара более 101,6 тыс. тонн, или 80,7%, было отправлено в Узбекистан, 17,6 тыс. тонн — в Таджикистан, 6,1 тыс. тонн — в Афганистан. Для каждой из этих стран-импортёров поставки выросли в 3–16 раз. Стоимостный объём экспорта сахара из РК превысил 50,2 млн долл. США — в 10 раз больше, чем за январь–ноябрь 2023 года.

«Вопрос внешней торговли сахаром так важен для Казахстана по той причине, что отечественные производители пока не могут полностью закрыть потребности населения в этом продукте. Например, за неполный 2024 год доля производства сахара в ресурсах составила всего 24,6%. Годом ранее, за январь–ноябрь 2023-го, отечественный выпуск закрыл 40,5% от общего объёма ресурсов — хоть и лучше, но всё ещё далеко до адекватного уровня самообеспечения. На ухудшение ситуации повлияла отрицательная динамика производства. За 11 месяцев прошлого года сахарные заводы выпустили всего 131,9 тыс. тонн сахара. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го сокращение было ощутимым: сразу на 28,6%», - отметили эксперты. 

Пока собственное производство то набирает, то теряет обороты, потребности внутреннего рынка по большей части закрывает импорт. В прошлом году он демонстрировал серьёзный вес в структуре ресурсов: 75,4%. За январь–ноябрь в страну завезли 404,7 тыс. тонн сахара — на 48,9% больше, чем годом ранее. Такой большой объём зарубежных поставок в последний раз наблюдался в 2020 году (416,1 тыс. тонн).

Между тем в прошлом году в Казахстане почти вдвое — до 25,2 тыс. га — были увеличены посевные площади сахарной свёклы. Это позволило чиновникам спрогнозировать рекордный валовой урожай: около 1,1 млн тонн.

«Важно отметить, что в статистике пищевой промышленности пока не отражены данные о переработке такого большого объёма этого корнеплода. Период переработки урожая сахарной свёклы начинается осенью и длится несколько месяцев. Поэтому итоговый результат совместных усилий фермерских хозяйств и сахарных заводов за 2024 год будет известен позже. По данным, озвученным на заседании правительства РК, действующие производственные мощности сахарных заводов страны «с трудом справляются с растущими объёмами урожая свёклы». Стране нужны новые предприятия. Государство готово помочь инвесторам, желающим открыть сахарные заводы, субсидиями, налоговыми льготами и кредитными ресурсами», - заключили аналитики.

#производство #экспорт #сахар #урожай

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