​Экзамен для татарской девушки

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Айгуль Биданова, Семей

В городском Доме дружбы прошел конкурс «Татар қызы», приуроченный к празднованию Наурыз мейрамы. Как отметили организаторы, целью мероприятия было раскрытие образа татарской девушки, соединившего в себе многовековые национальные традиции и современные веяния, а также формирование правильного восприятия женской красоты – как сочетания очарования, интеллекта, женственности и богатого духовного мира.

Конкурсантки трех возрастных групп от 9 до 18 лет с отличием прошли «экзамены»: «визитка», «хозяюшка», творческий номер и презентация заранее приготовленного национального блюда. Представительница Татарского общественного центра Райхангуль Ибрагимова отметила, что это очень интересный конкурс, ведь рецепты татарских блюд передаются из поколения в поколение.

И чтобы подчеркнуть неразрывность их связи в рамках конкурса, прошло чествование уважаемых представителей диаспоры, которые стали примером для подрастающей молодежи. Так, с 85-летием поздравили Рашиду Хасанову – ветерана труда и отличника просвещения, члена Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил РК. Рашида Ашрафовна более 25 лет является членом президиума татарского общественного центра. По ее инициативе был создан женский клуб «Ал калфак».

Конкурс «Татар қызы-2017» получился ярким и запоминающимся. Каждая участница была отмечена жюри и получила подарки.

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