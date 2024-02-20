Необычная нынче погода в Актюбинской области. День – весна, кругом лужи не по сезону, день – зимняя лютая стужа. Вот и недавно случилось буйство природы: по региону «прошелся» сильнейший буран с морозом до –40. Несколько дней выдались тревожными, ведь небесная канцелярия устроила свою ревизию тому, как население готово к холодам, как действуют службы, ответственные за безопасность людей, как работают строители, дорожники, коммунальщики.

– Экзамен прошли достойно. В такой момент важны слаженные совместные усилия. Самое главное – не было жертв. Все, кто проезжал через нашу территорию, спасены и продолжили свой путь. Невозможно пригласить всех в этот зал, чтобы выразить благодарность, поэтому акимы районов, города Актобе, руководители управлений и департаментов помогут мне в этом деле – всем высказать человеческое спасибо,– отметил руководитель региона Асхат Шахаров.

Чествование 40 человек, проявивших самоотверженность, порой на грани героизма, состоялось в областном акимате. В их числе – спасатели, медики, коммунальщики, полицейские, предприниматели, волонтеры. Настал день – и их будничные заботы оказались почти подвигом.

Так, дорожные работники и спасатели, патрулируя поздно вечером участок трассы Самара – Шымкент, обнаружили двух замерзавших водителей из Узбекистана. 18 км пешком сквозь буран прошли сотрудники отдела по ЧС Мугалжарского района. Они указывали дорогу вездеходу, выехавшему для спасения 73-летней жительницы села Басшили. Ее требовалось транспортировать в райбольницу. А фельдшерам скорой помощи Хромтауского района Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу на вызов пришлось по высоким сугробам добираться почти ползком. В стороне не остались и артиллеристы Актюбинского гарнизона, которые вызволили из снежного заноса 51 гражданина, в том числе двухмесячного ребенка.

Почти 100 человек, или 20 бригад ТОО «Энергосистема», восстанавливали подачу электричества двум тысячам абонентов. За этим коротким предложением стоит огромный труд, еще бы – без конца подниматься в стужу на высоченные столбы! В конторах даже не знали на тот момент, жив ли сотрудник, и просто молились за него.

И таких историй десятки, если не сотни. Кто-то скромно промолчит, о ком-то рассказали соцсети.

– Стояла задача – обеспечить медикаментами, едой, теп­лом, доставить в безопасное место тех, кто оказался в пути, пострадал от стихии. Экстремальная ситуация создала автомобильные очереди на десятки километров, движение на трассах было парализовано. Если большегрузному транспорту привычны большие расстояния, и дальнобойщики готовы к любым сюрпризам погоды, то почти три тысячи легковых машин, передвигавшихся внутри области, в большинстве своем были не приспособлены, не имели при себе жизненно важных вещей. В дороге оказались беременные женщины, дети, поэтому важно было открыть прежде всего проезд для них.

Эти три-четыре дня были очень тяжелыми для нас. Но мы смогли показать свое единство, взаимовыручку. Простые граж­дане, предприниматели организовывали ночлег. Еще раз убедился, насколько хорошо организовано у нас волонтерское движение. С многими из них хорошо знаком еще со времени работы акимом города. Они накопили большой опыт. Стали профессионалами, действуют оперативно, стараясь помочь людям. И если для одних помочь человеку, оказавшемуся в беде, служебная обязанность, то для других – гражданский долг, – добавил Асхат Шахаров, вручая героям дня благодарственные письма.