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Электоральные будни
Адина Нурберген

Два претендента на участие в предвыборной гонке сдали экзамен на владение государственным языком, один прошел проверку на соответствие законодательству и еще два человека подали документы о выдвижении в качестве кандидатов в президенты РК.

Лингвистическая комиссия при Центральной избирательной комиссии вчера приняла экзамены у двух претендентов на участие в качестве кандидатов во вне­очередных выборах президента Казахстана, назначенных на 20 ноября. Первым написал эссе, прочитал отрывок из литературного произведения и выступил с 15-минутной речью претендент от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Темой сочинения кандидата была «Түркістан – ер түріктің бесігі» («Туркестан – колыбель тюрков»). Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании он прочитал отрывок из романа Ж. Аймауытулы «Ақбілек». Третьим заданием стало выступление на тему «Ана тілім – асыл қазынам» («Родной язык – бесценное сокровище»).

Лингвистическая комиссия подтвердила, что Нурлан Ауес­баев в достаточной степени свободно владеет государственным языком.

Во второй половине дня экзамен сдавала претендентка, выдвинутая Национальной ассоциацией профессиональных соцработников, – Каракат Абден.

– В ходе сдачи экзамена претендентка все представленные задания выполнила. Для письменного задания – сочинения – она выбрала тему «Тіл – халықтың алтын діңгегі» (Язык – золотая опора для народа), для чтения вслух – отрывок из книги Ильяса Есенберлина «Кочевники», для третьего задания подготовила выступление на тему «Азат елдің еңсесі биік» (Великая гордость свободной страны). По результатам экзамена члены лингвистической комиссии приняли коллегиальное решение о том, что Каракат Абден свободно владеет государственным языком, – отметил на брифинге по итогам экзамена член лингвистической комиссии, академик НАН РК Дихан Камзабекулы.

Помимо языковых экзаменов, претендент от ОСДП Нурлан Ауесбаев прошел проверку на соответствие требованиям законодательства. На заседании Центризбиркома по этому вопросу член ЦИК Сабила Мустафина сообщила, что были направлены соответствующие запросы в уполномоченные государственные органы. Согласно сведениям, поступившим от них, в отношении Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича отсутствуют препятствия для регистрации в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о том, что Нурлан Ауесбаев соответствует предъявляемым к кандидатам в президенты Респуб­лики Казахстан требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК».

Принято решение выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора доверенными лицами подписей в поддержку данного кандидата в президенты.

В конце дня в предвыборную гонку за президентский пост включились еще два претендента. В ЦИК поступили документы о выдвижении: от «Сою­за строителей Казахстана» – Талгата Ергалиева и от ОО «Халық демографиясы» – Жуматая Алиева.

Как сообщили в Центризбиркоме, претенденты предоставили выписки из протоколов заседаний высших органов соответствующих объединений о выдвижении кандидатов, свои заявления о согласии баллотироваться с приложением биографических данных, документы, удостоверяющие внесение избирательного взноса на счет ЦИК, и копии документов, удостоверяющих личность и получение высшего образования.

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