Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий в ходе брифинга на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», отметил, что группа наблюдателей начала свою работу еще с момента объявления референдума, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Мы ведем подготовку заключений по тем нормативным документам, которые регулируют все электоральные процессы в Республике Казахстан. Отмечаем, что они соответствуют всем международным нормам не только на пространстве СНГ, но и многим нормативным документам, регулирующим процессы организации проведения референдумов и процессы наблюдения в мире. Мы как международная организация ведем наблюдение уже больше 30 лет. И первое свою наблюдение МПА СНГ провела в 1994 году в Казахстане. Поэтому у нас очень большой накопленный опыт наблюдения за выборами и референдумами», - сказал спикер.
Дмитрий Кобицкий также отметил активность национальных наблюдателей.
«Пока никаких замечаний ни национальными, ни наблюдателями Межпарламентской Ассамблеи не фиксируются», - добавил спикер.
Группа наблюдателей состоит из 58 человек, в том числе 23 из них работают на зарубежных участках.