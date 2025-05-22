Некоторые самокатчики продолжают пренебрегать правилами движения, сообщает Kazpravda.kz
В соцсетях житель столицы пожаловался после того, как его мать пострадала из-за двух молодых людей, которые передвигались на одном самокате.
«Мою маму, которая просто гуляла пешком, сбили на самокате. Она сломала пяточную кость (...) Мама лежит с гипсом, стала временно нетрудоспособной», – написал он на странице аккаунта в Threads.
После публикации в полиции разъяснили сложившуюся ситуацию.
«По данному факту несовершеннолетние установлены. Их законные представители привлечены к административной ответственности. С несовершеннолетними проведена профилактическая работа, направленная на недопущение правонарушений и соблюдение норм законодательства РК», – детализировали в правоохранительных органах.
Пост вызвал большое число откликов, автору поставили более 7 тысяч лайков. Астанчане негодуют и требуют запретить самокаты в городе, ссылаясь на то, что ходить по улицам города стало небезопасно.