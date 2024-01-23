Электрошок из банка

На встрече с работниками «Қызыл­жар су», где, кроме полицейских, были прокуроры и банковские работники, речь шла о самых распространенных видах мошенничества. Согласно статистике, в прошлом году в СКО был зарегистрирован 771 случай интернет-мошенничества, половина из них произошла по схеме «звонок из банка». Вторая схема обмана – это размещение фейковых объявлений о продаже товаров и услуг. Преступники требуют предоплату, получив которую они перестают выходить на связь.

Общаются аферисты преимущественно в мессенджере WhatsApp и никогда не соглашаются на видеозвонок, потому что боятся показывать лицо, да и товара для показа у них, естественно, нет.

– Проблема сохраняет актуальность, январь еще не кончился, а уже произошло 23 случая интернет-мошенничества, – отметил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

Между тем в судах вынесены первые приговоры в отношении мошенников, дистанционно оформлявших кредиты на других лиц. Так, неоднократно судимый житель СКО Алишер Ж. в поисках легких денег решил обманом оформить кредит на жителя города Булаево. Встретив незнакомого мужчину возле супермаркета, он представился работником фирмы по продаже сигарет. Объяснил, что проводится рекламная акция по розыгрышу ценных призов, для чего нужно зарегистрироваться. Введенный в заблуждение человек согласился. Алишер попросил удостоверение личности и разрешение сфотографировать человека. С помощью этой фотографии мошенник прошел биометрическую идентификацию, оформляя товарный кредит. В итоге получил заем и купил гаджеты.

«Используя чужой ИИН и с помощью доступа к Интернету в онлайн-режиме, пройдя биометрическую идентификацию путем фотографирования, подал заявку на получение товарного кредита, а именно мобильного телефона «Самсунг» стоимостью 74 900 тенге, мобильного телефона «Самсунг» стои­мостью 99 990 тенге. Заключил договор о предоставлении микрокредита на общую сумму 185 479 тенге сроком на 24 месяца, заем был одобрен», – указывается в приговоре. В последующем товар был доставлен по адресу.

«Аналогичным способом подал заяв­ку и на получение товарного кредита, – отмечено в приговоре, – а именно спортивной одежды в ИП по договору банковского займа на 1 000 000 тенге». В итоге человеку из Булаево был причинен ущерб на сумму 1 185 479 тенге.

Таким же способом мнимый представитель торговой фирмы по продаже сигарет обманул еще одного жителя Булаево, пройдя и по его фотографии идентификацию в микрофинансовой организации. Он получил одобрение на другой заем, в 299 890 тенге. На них мужчина приобрел еще один телефон «Самсунг».

В деле насчитывается десять аналогичных эпизодов. Подсудимый действовал по одной и той же схеме, оформлял кредиты и покупки на разных торговых площадках, проходя идентификацию и фотоверификацию по чужим фотографиям, за которые в качестве приза вручал блок или пачку сигарет, продукты питания или небольшую сумму денег. Например, жительнице села Полудино он вручил 10 тыс. тенге, после этого сфотографировал, а затем оформил кредит на 1,5 млн тенге.

Вину по всем десяти эпизодам обмана подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.