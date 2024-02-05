Элемент устойчивого роста

На площадке форума эксперты обсудили последние тренды и стратегии в креативных индустриях, опыт развития сферы в соседних странах, вопросы поддержки стратегических инициатив. Панельная сессия была проведена при поддерж­ке Министерства культуры и информации РК и привлекла внимание более 450 посетителей.

Креативная индустрия предос­тавляет уникальные возможнос­ти для увеличения несырьевого экспорта, а также внедрения инновационных подходов в малый и средний бизнес, что, в свою очередь, содействует развитию среднего класса, являясь важным элементом устойчивого экономического роста.

Как сообщает пресс-служба МКИ, панельные обсуждения также затронули тему роли платформ в продвижении творческих продуктов, подчеркивая их влияние на монетизацию и разнообразие креативных идей. Эксперты подчеркнули важность государственной поддержки данной сферы в стимулировании развития представителей креативных индустрий.

Проведение панельной сессии «Креативные индустрии: продвижение творческих продуктов и услуг» стало еще одним шагом в выполнении задачи, поставленной Главой государства по созданию условий для масштабного развития креативной экономики, включая правовые инструменты защиты интеллектуальной собственности, открытие центров креативных индустрий и разработку комплекса мер поддержки представителей данной сферы.