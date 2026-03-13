и вышла в полуфинал престижного турнира в США

Фото: bnpparibasopen.com

На турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей США Джессикой Пегулой (5-й посев), сообщает Kazpravda.kz

Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах - 6:1, 7:6.

Продолжительность матча составила ровно полтора часа. За это время представительница Казахстана семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

Американская теннисистка выполнила пять эйсов, обошлась без двойных ошибок и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти заработанных за игру.

В полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с 9-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.