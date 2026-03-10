и вышла в четвертый круг престижного турнира в США

Фото: bnpparibasopen.com

На турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Украины Мартой Костюк (28-й посев), сообщает Kazpravda.kz

Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах — 6:4, 6:4.

Девушки провели на корте чуть менее полутора часов. Рыбакина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

Украинская теннисистка не выполнила ни одного эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных за игру.

В четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с 54-й ракеткой мира Сонай Картал из Великобритании.