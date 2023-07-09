Елена Рыбакина разгромно победила третий матч на Уимблдоне-2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) уверенно победила британку Кэти Бултер (89-е место) в матче третьего круга Уимблдона-2023, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Sports.kz

Рыбакина разгромила Бултер в первом сете — 6:1, а затем не оставила ей шансов и во втором — 6:1. Таким образом, казахстанка без проблем вышла в 1/8 финала.

Напомним, Елена Рыбакина стартовала на Уимблдоне-2023 с победы над американской теннисисткой Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2, после чего выбила из турнира француженку Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6. Стоит добавить, что Рыбакина является действующей чемпионкой Уимблдона и сейчас защищает свой титул.