Юлия Путинцева взлетела в мировом рейтинге WTA

В обновленной версии табели о рангах спортсменка поднялась с 697-го места на 323-е, совершив рывок сразу на 374 отметки.

Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева значительно улучшила свое положение в рейтинге парного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В обновленной версии табели о рангах Путинцева поднялась с 697-го места на 323-е, тем самым совершив рывок на 374 отметки.

Такое достижение стало возможным благодаря выступлению на турнире в Осаке (Япония), где Путинцева вместе с россиянкой Анной Калинской пробилась в финал парного разряда, в котором они уступили немке Анне-Лене Фридзам и украинке Надежде Киченок со счетом 6:7(3), 3:6.

Отмечается, что Калинская также сумела поправить свое положение в рейтинге, поднявшись на 19 позиций. Теперь она занимает 85-е место.