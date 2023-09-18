Юлия Путинцева взлетела в мировом рейтинге WTA

Спорт
651

В обновленной версии табели о рангах спортсменка поднялась с 697-го места на 323-е, совершив рывок сразу на 374 отметки.

Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева значительно улучшила свое положение в рейтинге парного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В обновленной версии табели о рангах Путинцева поднялась с 697-го места на 323-е, тем самым совершив рывок на 374 отметки.

Такое достижение стало возможным благодаря выступлению на турнире в Осаке (Япония), где Путинцева вместе с россиянкой Анной Калинской пробилась в финал парного разряда, в котором они уступили немке Анне-Лене Фридзам и украинке Надежде Киченок со счетом 6:7(3), 3:6.

Отмечается, что Калинская также сумела поправить свое положение в рейтинге, поднявшись на 19 позиций. Теперь она занимает 85-е место.

#турнир #теннис #рейтинг #победа #WTA #Юлия Путинцева

Популярное

Все
Теперь следим за «Актобе»
Железные люди и кони
Бесподобный «Хумо»
Сайгаки: массового отстрела не будет
Жители одного из районов Жезказгана оказались заочно выписанными из своих домов
Заработал в селе рыбный цех
«Саммит для учебников истории»
В поисках зернового баланса
С любовью навсегда!
Парад «непарадных» профессий
Пилотные выборы
Тайны древних городищ
Чтобы не повторилось вновь
С заботой о священном месте
На знатный юбилей
Сельчанам нужна поддержка
Есть время – читай!
Школьники-спасатели
Достижение Целей устойчивого развития – национальный приоритет Казахстана
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Символ свободы
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
У мавзолея Алаша-хана
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
А «безналом» – лучше!
Как будет регулироваться платформенная занятость
10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской области
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
При маловодье много ль будет риса?
Задача сложная, но выполнимая
За три минуты спасли алматинские хирурги женщину от обширного инфаркта
Когда волк не помощник
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Я б в рабочие пошел
Какие жалобы по оказанию госуслуг поступают чаще всего
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Железные люди и кони
Бесподобный «Хумо»
Теперь следим за «Актобе»
Рыбакина узнала свое место в чемпионской гонке WTA

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]