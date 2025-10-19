Елена Рыбакина выиграла юбилейный титул WTA

На турнире серии WTA-500 в Нинбо (Китай) состоялся финал, в котором встретились девятая ракетка мира Елена Рыбакина и россиянка Екатерина Александрова, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

В напряжённом и ярком поединке казахстанка вновь показала свой чемпионский характер, обыграв оппонентку со счетом 3:6, 6:0, 6:2 и завоевала 10-й титул WTA (включая два трофея WTA 1000 и один «Большой шлем» Уимблдона) в карьере, став первой теннисисткой из Казахстана, достигшей такого рубежа в одиночном разряде.

«Это особенная победа. Каждый титул имеет свою историю, но десятый — это что-то символическое. Я счастлива завершить азиатский отрезок сезона именно так. Спасибо моей команде и болельщикам в Казахстане — вы всегда со мной, даже на другом конце света», — сказала Рыбакина после матча.

