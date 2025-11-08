В финале она сразится с первой ракеткой мира, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира WTA, одержав драматичную победу в полуфинале над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой – 4:6, 6:4, 6:3.

В первом сете Елена не смогла найти свой ритм и уступила, но в последующих партиях показала всю свою мощь и уверенность. В финале казахстанка сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Этот результат стал историческим не только для самой Елены, но и для всего казахстанского тенниса. До неё ни одна теннисистка, ни один теннисист из Казахстана не выходили в финал Итогового турнира.