Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК

Распоряжением Главы государства Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы партии AMANAT

Елнур Бейсенбаев - член Рабочей группы по Парламентской реформе (с 08.10.2025); член Комиссии по Конституционной реформе (с 21.01.2026), член депутатской группы «Жаңа Қазақстан» (с 02.2022), член президиума фракции партии AMANAT в Мажилисе (с 02.2022), депутат Мажилиса VII созыва (14.01.2021-12.2022); депутат Мажилиса VIII созыва по партийному списку ОО «Партия AMANAT» (с 28.03.2023).

Руководитель Республиканского общественного совета по поддержке молодежи партии AMANAT (с 04.2022).

