Энергоснабжение восстановлено в 41 населенном пункте Актюбинской области

В населенных пунктах продолжают восстановительные работы 10 бригад, 60 единиц техники. Составлен план восстановления энергоснабжения. Работы будут завершены в течение недели с понижением уровня воды.

«Дорожное сообщение прервано с 11 населенными пунктами области. По состоянию на 30 марта таких населенных пунктов было 17. С десятью – на стадии восстановления. Также планируется начать работы по восстановлению Большого моста в селе Уил. Проектные институты готовятся к техническому осмотру объекта. До конца этой недели мы будем определять объемы восстановительных работ», – сказал спикер.