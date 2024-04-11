Энергоснабжение восстановлено в 41 населенном пункте Актюбинской области

Паводки
70

В 14 селах подключенными к дизельным генераторам остаются 236 абонентов. Об этом сообщил заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на площадке СЦК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В населенных пунктах продолжают восстановительные работы 10 бригад, 60 единиц техники. Составлен план восстановления энергоснабжения. Работы будут завершены в течение недели с понижением уровня воды.

 «Дорожное сообщение прервано с 11 населенными пунктами области. По состоянию на 30 марта таких населенных пунктов было 17. С десятью – на стадии восстановления.  Также планируется начать работы по восстановлению Большого моста в селе Уил. Проектные институты готовятся к техническому осмотру объекта. До конца этой недели мы будем определять объемы восстановительных работ», – сказал спикер.

#Актюбинская область #паводки #энергоснабжение

Популярное

Все
На Петропавловск идет огромный поток
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Дорожную развязку построили на… частном участке
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Такой бизнес нам не нужен
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией
Вторая волна паводка, ожидаемая в Акмолинской области, уже заявила о себе
Восстановительные работы начались в области Абай
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Вода перекрывает автодороги республиканского значения
Мобилизованы все ресурсы
Газета без почтальона – как рыбак без удочки
В Балхаше бизнесу предложат землю под строительство новых зон отдыха
Гуманитарные грузы при помощи волонтеров доставляются в регионы
Когда университет слышит производство
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Министр строительства РФ раскритиковал дамбу, с прорыва кот…
В трех регионах Казахстана расследуют дела по паводкам
Усилить контроль за качеством питьевой воды в Петропавловск…
Сенатор возмущена отсутствием реакции на сообщения о зараже…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]