ЕНУ внедрил функцию подписания документов через QR

ЕНУ на базе собственной платформы разработал новое технологическое решение. Преподавателям и обучающимся вуза предоставлена возможность подписания документов через QR код с помощью электронной цифровой подписи. В целях развития цифровой экосистемы специалисты ЕНУ работают над разработкой собственной системы документооборота.

Фото пресс-службы ЕНУ

ІТ-специалисты ЕНУ интегрировали информационную систему вуза smart.enu с приложением Egov Mobile. Теперь на платформе smart.enu преподаватели, студенты и сотрудники университета могут подписывать около десяти видов документов путем сканирования QR кода.

«Распознавание QR кода ЕНУ внедрил в собственной системе еще в период пандемии для бесконтактного входа студентов и сотрудников в корпуса. Подписание с помощью ЭЦП мы практикуем с 2021 года. Мы активно развиваем собственную экосистему и упрощаем процессы. Мы сразу после объявления о доступности подписания документов с помощью QR подали заявку в соответствующее министерство. Наша система smart.enu успешно прошла проверку на соответствие и безопасность. Поэтому мы получили разрешение на внедрение QR подписи. Теперь мы ввели более удобный метод подписания документов для наших обучающихся и сотрудников в системе smart.enu. Для этого необходимо загрузить на телефон последнюю версию приложения eGov mobile. Цифровые возможности не только экономят время и бюджет, уходящий на распечатку документов, а также приносит пользу нашей окружающей среде», - отметила директор департамента цифрового развития и дистанционного обучения ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Гульмира Бекманова.

Автоматизация позволила упростить и ускорить производственные процессы. За 5 месяцев 2023 года посредством системы smart.enu подписано 3100 договоров и 5000 силабусов.

За последние 2 года ІТ-специалисты ЕНУ создали 15 продуктов. На данный момент разрабатывается собственная система документооборота. Все технологические решения направлены на цифровизацию научно-образовательного процесса, автоматизацию бизнес-процессов, развитию цифровых компетенций сотрудников и преподавателей.