Ербол Мырзабосынов встретился с будущими участниками Олимпийских игр в Милане

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Министр туризма и спорта РК провел встречу с представителями национальной сборной, готовящейся к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2026 году в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минтуризма и спорта РК

Во встрече приняли участие представитель по конькобежному спорту Евгений Кошкин и главный тренер сборной Александр Панфилов, а также спортсменка по фристайлу (могул) Анастасия Городко и ее наставник Елена Круглыхина.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы подготовки к Олимпиаде, включая организацию тренировочного процесса, критерии отбора в состав сборной и дальнейшие планы. Ербол Мырзабосынов отметил, что на сегодняшний день утвержден четкий план, направленный на всестороннюю поддержку спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх и показ высоких результатов.

«Речь идет не только о сборочных мероприятиях. Для каждого спортсмена формируется индивидуальный график, включающий восстановительные процедуры, медицинское и психологическое сопровождение, экспертную и методическую поддержку», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Глава ведомства также обратил внимание на значимость недавно принятого Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», направленного на повышение статуса спортсменов и тренеров, развитие массового спорта, а также совершенствование механизмов управления отраслью.

Особый акцент был сделан на вопросах модернизации спортивной инфраструктуры. По словам министра, учебно-тренировочные базы оснащаются в соответствии с международными стандартами, создаются комфортные и безопасные условия для подготовки сборных команд.

В рамках встречи была дана высокая оценка успехам казахстанских спортсменов на международной арене. В сезоне 2024/2025 годов Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на IX Зимних Азиатских играх в Харбине и дважды стал победителем этапов Кубка мира на дистанции 500 метров. Анастасия Городко стала чемпионкой мира среди юниоров, победительницей Универсиады, бронзовым призером чемпионата мира, а также неоднократным призером этапов Кубка мира.

В завершение встречи Ербол Мырзабосынов высоко оценил успехи спортсменов, подчеркнув, что главная цель — успешное выступление на Олимпиаде в Милане.

#олимпиада #спортсмены #Милан

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