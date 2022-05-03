Общество
Ербола Назарбаева уволили из Антикора

Ербол Назарбаев освобожден от должности заместителя руководителя Специального департамента Антикоррупционной службы, передает Kazpravda.kz.

"26 января 2022 года приказом председателя Агентства Ербол Назарбаев освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства. 14 апреля - уволен из органов Антикоррупционной службы", – говорится в сообщении пресс-службы Антикора. 

По данным СМИ, Ербол Назарбаев – родной племянник Нурсултана Назарбаева - сын Болата Назарбаева.

Популярное

Все
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
От юрты до ханока
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Обзор главных событий европейского футбола
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
Котельную три года ждать?
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
Кипр стал первой страной с полным охватом 5G
Тайные маршруты служебного авто
Связались с дурной компанией
Преступник сбежал из колонии в Актобе
В единстве и согласии
Деньги к празднику
Инвестиции в будущее
Не «косметический ремонт»
Акцент на «цифру»
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Общество
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Общество
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жител…
Общество
Названы самые популярные имена среди новорожденных в Казахс…
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]