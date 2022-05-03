Общество
Ербола Назарбаева уволили из Антикора
Ербол Назарбаев освобожден от должности заместителя руководителя Специального департамента Антикоррупционной службы, передает Kazpravda.kz.
"26 января 2022 года приказом председателя Агентства Ербол Назарбаев освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства. 14 апреля - уволен из органов Антикоррупционной службы", – говорится в сообщении пресс-службы Антикора.
По данным СМИ, Ербол Назарбаев – родной племянник Нурсултана Назарбаева - сын Болата Назарбаева.