Ерлан Карин: нужно выстраивать новую общественную этику

Политика
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Государственный советник РК Ерлан Карин дал интервью youtube-каналу «QogamNews»

Фото: скриншот видео

В беседе с журналистом Динарой Сатжан и политическим обозревателем Адилем Сейфуллиным госсоветник затронул тему  плюрализма мнений в Казахстане.

«Все говорили о том, что нам нужен плюрализм мнений. И в результате реформ, можно с уверенностью сказать, что в стране установился реальный политический плюрализм и плюрализм мнений. Сегодня в обществе присутствует разный спектр идей и взглядов. Но, теперь мы должны думать над тем, как в будущем будет строиться взаимодействие внутри такого сложного общества», - отметил Ерлан Карин. 

По его словам, это взаимодействие должно строиться на единстве определённых ценностей, например патриотизм, взаимоуважение, толерантность. Такие ценности должны культивироваться самим обществом, и вокруг них должна выстраиваться новая общественная этика.

#Карин #интервью #плюрализм мнений

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