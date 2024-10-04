Более 700 волонтерских организаций работает в Казахстане - госсоветник

3-4 октября в Астане состоялся Слет лидеров волонтерских движений стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Слет, прошедший под эгидой Молодежного совета СВМДА, объединил свыше 450 делегатов из 21 страны, в том числе Азербайджана, Ирана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, Шри-Ланки и других.

В пленарной сессии приняли участие государственный советник Ерлан Карин, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, министр культуры и информации Аида Балаева, а также лидеры волонтерских организаций зарубежных стран.

В своем выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что глава государства уделяет большое внимание деятельности волонтеров, отмечая их особую роль в укреплении социальной справедливости, продвижении основополагающих ценностей единства и солидарности.

Государственный советник указал на масштабность волонтерского движения в Казахстане, обозначив, что сегодня в стране плодотворно работают более 740 волонтерских организаций, которые реализуют масштабные инициативы, формируя новую культуру поведения. Ерлан Карин также отметил вклад казахстанских волонтеров в развитие международного волонтерского движения и их участие в добровольческих программах ООН, ЮНИСЕФ и других международных инициативах.

В ходе мероприятия состоялись содержательные дискуссии, были выдвинуты различные инициативы и предложения, рассмотрены ключевые вопросы волонтерского движения и его роль в достижении Целей устойчивого развития.

В завершение участниками встречи были выработаны рекомендации по совместному развитию сферы волонтерства на пространстве СВМДА и высказаны предложения по проведению предстоящего Международного года мобилизации волонтеров.

Слет волонтеров СВМДА стал важной платформой для обмена знаниями и опытом, еще одним шагом в развитии волонтерского движения в Азии.