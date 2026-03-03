Ерлан Карин: в новой Конституции отражены взгляды и принципы Президента по развитию государства

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
корреспондент

В ходе встречи членов Общенациональной коалиции «За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!» с жителями области Абай Государственный советник Ерлан Карин раскрыл детали подготовки проекта новой Конституции, передает Kazpravda.kz

«Глава государства лично и детально изучил каждое предложение в рамках парламентских и конституционных реформ. Благодаря многолетнему опыту работы в Парламенте, Правительстве и международных организациях, Президент глубоко понимает все нюансы и специфику работы с документами. Он осознает вес каждого слова и подходит к делу с предельной тщательностью», – отметил он.

Государственный советник отметил, что значительная часть ключевых изменений в Основной закон была инициирована непосредственно Президентом, включая смысловое наполнение Преамбулы и введение новых правовых защитных механизмов для населения.

«Большая часть ключевых концептуальных положений новой Конституции была предложена непосредственно Касым-Жомартом Кемелевичем. К примеру: новая Преамбула была разработана на основе концептуальных тезисов Президента. Глава государства является автором целого ряда норм и новаторских инициатив, направленных на защиту интересов наших граждан», – отметил он.

В качестве примера Ерлан Карин привел норму, усиливающую гарантии жилищных прав казахстанцев, которая ранее озвучивалась на правительственном уровне. Он напомнил, что на расширенном заседании Правительства 10 февраля Глава государства предложил внести в Конституцию норму, запрещающую выселение граждан из жилья без соответствующего судебного решения».

Резюмируя выступление, Ерлан Карин подчеркнул, что в новой Конституции отражены взгляды и принципы Президента по развитию государства.

«В обновленной Конституции нашли свое отражение основные принципы политического курса Президента, а также его видение развития общества и государства. Поэтому мы можем с полной уверенностью утверждать, что Глава государства является главным автором и инициатором Конституции», – сказал Госссоветник.

