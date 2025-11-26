Ерлан Толеутай признан лучшим актером на XIII Silk Road International Film Festival

Минкультуры выражает искреннюю благодарность творческой команде фильма за значимый вклад в развитие национального кинематографа и популяризацию казахстанского искусства за рубежом

Фото: qaz365.kz

По итогам XIII Silk Road International Film Festival, прошедшего 12-22 ноября в Дублине (Ирландия), Ерлан Толеутай был удостоен приза «Лучший актер» за главную роль в фильме режиссера Елзата Ескендира «Әбіл», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Как отметили в министерстве, радостной новостью также стало признание Ерлана Толеутая лучшим актером на фестивале казахского кино в Париже, где его работа вновь получила высокую оценку профессионального жюри.

Напомним, режиссёр Елзат Ескендир и его фильм «Әбіл» стали триумфаторами 31-го Международного азиатского кинофестиваля в Везуле (Франция), который проходил с 11 по 18 февраля. Картина завоевала сразу три престижные награды - Гран-при жюри (Jury Grand Prize), Приз критиков (Critical Jury Prize) и Приз жюри NETPAC (NETPAC Jury Prize).

- Эти достижения свидетельствуют о растущем международном интересе к отечественному кинематографу и подтверждают высокое мастерство казахстанских актеров. Успех фильма «Әбіл» и его исполнителя еще раз демонстрирует, что казахстанское кино способно достойно представлять страну на крупнейших мировых культурных площадках, - отметили в Министерстве культуры и информации РК.

 

