Ерлан Жетыбаев стал официальным представителем МИД Казахстана

95
Дана Аменова
На этом посту он сменил Айбека Смадиярова

Фото: пресс-служба МИД РК

Ерлан Жетыбаев назначен председателем Комитета международной информации – официальным представителем МИД Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК

Он родился 15 декабря 1984 года в Караганде. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва в 2006 году.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Управления консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2009 году работал экспертом Департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК.

В 2009-2011 годах был третьим секретарём Департамента администрации и контроля МИД РК.

В 2011-2017 годах занимал должности второго, первого секретаря в Посольстве Казахстана в Таиланде.

В 2017 году был первым секретарём Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем первым секретарём Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2018 по 2020 годы являлся руководителем Секретариата службы обеспечения, директором Департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО «Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов».

В 2020-2023 годах занимал должности советника, руководителя пресс-службы, а с 2023 по 2025 годы был заместителем директора Департамента коммуникаций МИД РК.

До назначения председателем Комитета международной информации – официальным представителем МИД РК с марта 2025 года был директором Департамента коммуникаций МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Советника II класса. Владеет английским и турецким языками.

