Акорда сообщила о новом назначении в МИД РК, передает Kazpravda.kz
- Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
Другим распоряжением Президента Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в официальной информации.
Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы ранее занимал должности заместителя руководителя канцелярии Премьер-министра РК, официального представителя Правительства РК (2012 г.).
Работал заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК (2012-2013 гг.).
Владеет русским, английским, турецким и французким языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса.