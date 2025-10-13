Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел

Кадровые назначения
79

Акорда сообщила о новом назначении в МИД РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Facebook

- Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Другим распоряжением Президента Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в официальной информации.

Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы ранее занимал должности заместителя руководителя канцелярии Премьер-министра РК, официального представителя Правительства РК (2012 г.).

Работал заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК (2012-2013 гг.).

Владеет русским, английским, турецким и французким языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса.

#назначение #МИД #Ержан Ашикбаев

Популярное

Все
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
MTV уходит из Европы
Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Конфликт на границе Афганистана и Пакистана нарастает
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Алтай Али освобожден от должности председателя Комитета авт…
Думан Оспанов назначен заместителем акима области Абай
Кайырхан Туткышбаев назначен вице-министром энергетики РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]