Фото: Polisia.kz

Об этом и других задачах, озвученных в Послании, в интервью с министром внутренних дел Ержаном Саденовым.

- Недавно в социальных сетях разлетелась видеозапись, как полицейский патрулирует в столице с собакой-роботом. На загородных дорогах стало привычным наблюдать работу дронов, фиксирующих нарушения. Эти и другие современные инструменты – свидетельство того, что в стране система по обеспечению правопорядка адаптируется под современные требования цифрового мира. Ержан Сапарбекович, расскажите более подробно о применении в работе полиции инновационных подходов.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу страны особое внимание заострил на вопросе безопасности в эпоху цифровизации, искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что «меняется менталитет и сознание граждан в сторону большего доверия к государственным институтам, утверждаются принципы Законности, Справедливости и Порядка». Это высокая оценка. Да, для нас главный показатель в работе – это доверие граждан, которое основывается на чувстве безопасности и защищенности. А для этого проводится большая работа по пресечению правонарушений, защите прав граждан, укоренению в обществе принципов неотвратимости наказания, нулевой терпимости к правонарушениям, уважения к Закону. В эпоху искусственного интеллекта, конечно, большое значение уделяется цифровым решениям. Сегодня в нашей работе они применяются во всех направлениях. Электронное уголовное, административное производство, документооборот, оказание государственных услуг через онлайн-платформы. Следят за порядком на дорогах цифровые «помощники». Автоматизированная система фиксации нарушений ПДД выявляет превышение скоростного режима, не пристёгнутый ремень безопасности и другие. Внедрены автоматизированные комплексы фиксации на пешеходных переходах («умные» пешеходные переходы). Водители, не уступившие дорогу пешеходу, автоматически попадают в объектив камер. Запущенная система видеомониторинга, с помощью которой происходит идентификация личностей, помогает нам при розыске преступников, поисках потерявшихся людей, в том числе детей, сигнализирует об оставленных предметах в общественных местах. Апробируем собак-роботов. Они также фиксируют нарушения, идентифицируют лица. Своего рода эта передвижная интеллектуальная система, которая помогает работать в режиме «здесь и сейчас». Умные камеры с функцией распознавания лиц, объектов, маршрутов перемещения транспорта предусмотрены также системой «Цифровой купол». Хорошо зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты. Запущена омниканальная система приема сообщений. Граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение Egov Mobile, а также в банковских приложениях. За несколько месяцев цифрового сервиса «Закон и Порядок» уже поступило более 35 тысяч сообщений. Работа по расширению цифровых инструментов продолжается. Сегодня Центры оперативного управления открываются и в районах. Видеокамеры продолжают оставаться самым эффективным инструментом как в раскрытии преступлений, так и в их предупреждении. Патрульные и участковые инспекторы полиции используют планшеты. Имеются видеожетоны, которые позволяют обеспечить прозрачность. Служебные автомашины также оснащены видеонаблюдением.

- Однако, несмотря на принимаемые меры ситуация на дорогах продолжает вызывать обеспокоенность. Глава государства на дорожную безопасность обратил особое внимание. Какая работа проводится в этом направлении? Можно ли добиться порядка на дорогах только мерами административного воздействия?

- Вопрос обеспечения дорожной безопасности – на моем личном контроле. За каждой аварией стоит судьба не одного человека, а может и не одной семьи. Это жизнь и здоровье наших граждан. С каждым годом поток транспорта увеличивается. За последние шесть лет количество автотранспорта возросло почти на 50 процентов. Ежегодно в результате аварий на дорогах погибают более 2 тысяч человек. В этом году зарегистрировано свыше 30 тысяч дорожно-транспортных происшествий. По каждому ДТП мы проводим анализ. С учетом причин и других сопутствующих факторов принимаем меры. Есть такая избитая истина «дорога не прощает ошибок». И чаще всего, как показывает анализ, эти ошибки допускаются из-за низкой водительской дисциплины. Основные нарушения, ставшие причинами аварий, - превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, переход дороги в неустановленном месте, нетрезвые водители. В целом отмечается общее снижение смертности на дорогах почти на 10 процентов. Однако, тревогу вызывают крупные ДТП, которые произошли на загородных трассах. По каждому такому происшествию проводим служебные проверки. Проверяем работу экипажей, систем фиксации нарушений и другие инструменты проактивной работы. Начальникам ДП регионов я поручил лично выйти на дороги и промониторить ситуацию. Наибольшее количество ДТП с летальным исходом произошло в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Алматинской областях. Здесь на дорогах республиканского и местного значения усилено патрулирование, запущены дроны, принимаются дополнительные профилактические меры. Трагедии на дорогах в населенных пунктах чаще всего связаны с наездами на людей. Здесь важно отметить солидарную ответственность и водителей, и пешеходов. Поднимаем вопросы установки дополнительных светофоров, регулируемых переходов и других объектов дорожной инфраструктуры. В этом решении - важная функция акиматов и уполномоченных органов. Результат – снижение происшествий. К примеру, в Карагандинской области установлено 22 «умных» пешеходных перехода. После этого на этих участках проезжей части происшествий не допущено. Сегодня проблемный вопрос - эксплуатация самокатов. Глава государства отдельно обратил внимание на это. В период сезона усиливаем контроль за этими средствами передвижения, особенно в мегаполисах. Соответствующие поправки уже в Парламенте. К обеспечению дорожной безопасности подходим комплексно. Процесс обучения будущих водителей также на контроле. В прошлом году отменена самостоятельная подготовка. На учёт берём автошколы. В целом для улучшения ситуации на дорогах принимается большой спектр превентивных действий, но вместе с тем, ключевую роль играет человеческий фактор. Это дисциплина, внимательность, ответственность, водительская солидарность и взаимоуважение на дорогах.

- Вы сказали про культуру вождения, личную ответственность участников дорожного движения. Меняется ли правосознание водителей? Что говорят цифры?

- Количество административных правонарушений не становится меньше. В этом году пресечено свыше 14 миллионов нарушений правил дорожного движения. Но объективно выводы по цифрам делать нельзя. Этому есть причина. Большинство нарушений фиксируется авторизированными программными комплексами. О многих я уже рассказал. В этом году их стало больше. Принимаемые меры, в том числе и законодательного характера, дают результат. К примеру, если в 2019 году было зафиксировано 28 тысяч пьяных водителей, то в этом на 5 тысяч меньше. При этом, еще раз отмечу, увеличилось количество транспорта. Напомню, в январе 2020 года было ужесточено наказание для нетрезвых водителей. А главная цель всех таких решений – не наказать, а дисциплинировать, обеспечить безопасность граждан. Некоторые скептики выступали за смягчения наказания. Но наша позиция твердая. "Пьяный водитель – преступник". Им не должно быть никакого оправдания. О культуре на дорогах и нетерпимом отношении казахстанцев говорят не только цифры, но и отдельные факты. В обществе с каждым годом больше формируется нетерпимое отношение к правонарушениям. Пример - в Акмолинской области. 10-летний мальчик сообщил в полицию о нарушителе. Ребенок обратил внимание, что водитель проехал на красный, совершал опасные маневры. Благодаря бдительности школьника удалось предотвратить серьезные последствия. Водитель был пьяный, еще и управлял не своей машиной. Это пример всем, как не нужно проходить мимо. Мы уже не в первый раз проводим акции «Образцовый водитель». Как показывают результаты, много добросовестных и ответственных, при этом имеющих большой стаж водителей. Это и есть культура, ключ к безопасности и фундамент порядка на дорогах.

- Цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта. Вместе с положительными тенденциями, отмечаются и негативные. Не дремлют мошенники, а с помощью ИИ можно сейчас легко подделать голос, внешность. Как обстоят дела по кибербезопасности?

- Сегодня такой вид преступлений как интернет-мошенничество одно из самых распространенных преступлений, и не только в нашей стране. Для организации более действенных мер в этом направлении год назад в составе Министерства внутренних дел был создан специализированный Департамент по противодействию киберпреступности. Ключевую роль в его работе играет сотрудничество с операторами связи, банками, коллегами из других стран. Результат - заблокировано почти 85 миллионов мошеннических звонков, предотвращены переводы более 2,5 миллиардов тенге, которые пытались увести мошенники. Проводится большая оперативная, профилактическая, информационно-разъяснительная работа, направленная на борьбу с онлайн-преступлениями. Совместно с зарубежными коллегами ликвидировано 5 call-центров, которые совершали мошенничества с использованием технологии deepfake. Изъяты устройства с программным обеспечением для подмены изображения и голоса.

- Говоря о важных шагах на пути построения Безопасного Казахстана, особая роль отводится идеологии Закона и Порядка. На чем строится этот постулат? Должен ли он прививаться только мерами по укреплению принципа неотвратимости наказания?

- Как сказал Глава государства, «Закон и Порядок» – незыблемая опора нашей государственности. С древних времён у нашего народа были свои законы степи, традиции и устои. Они учили уважению к порядку и справедливости. Именно на этом фундаменте веками строилось наше общество и сохранялась его устойчивость. Эта традиция сохраняется и сегодня – как неотъемлемая часть нашей истории и культуры. Мы воспитывались на образах кинематографа - Анискин, Глеб Жеглов, Владимир Шарапов, следователь Садыков из фильма «Потерпевшие претензий не имеют». Это идеология, которая не просто воспитывала уважение к сотрудникам правопорядка. Такие фильмы имели более глубокий смысл. Через образ правоохранителя формировался принцип справедливости, уважения к Закону. Сегодня мы снова «оживляем» этот подход в новом формате. Вместе с другими заинтересованными государственными органами, Министерством культуры и информации работаем над созданием идеологического контента. Это мультфильмы, кино, детские произведения. Культура законопослушного поведения закладывается в самом раннем детстве. Важно на этой стадии заложить правильные постулаты. Порядок невозможно навести только мерами принуждения и наказания. Это в первую очередь личная ответственность каждого. Нужно пристегнуться или перейти дорогу только в установленном месте не потому, что накажет дядя «полицейский», а потому что это норма поведения. Бросать мусор, хамить и так далее – с этих мелких нарушений начинается правовой нигилизм. Но, нужно справедливо отметить, с каждым годом правосознание населения растет. Активнее стали подключаться граждане. Развивается институт волонтерства и общественных помощников. Через социальные сети казахстанцы стали больше транслировать нетерпимость к любым нарушениям. Грубость, нецензурная брань и другие мелкие правонарушения все чаще становятся предметом общественного порицания. Такая небезучастная позиция граждан служит стержнем в соблюдении принципа Закона и Порядка. Гражданская ответственность многих соотечественников не может не радовать. Я вижу, как многие известные актеры, спортсмены, блогеры безвозмездно участвуют в профилактических мероприятиях. Разъясняют казахстанцам как не стать жертвой мошенников, что такое дропперство, своим примером прививают нетерпимость к наркотикам. Это и есть проявление патриотизма, сопереживания за будущее страны. Более того, вопрос участия граждан в обеспечении общественного порядка закрепляется законодательно дополнительными мерами мотивации. Сейчас на рассмотрении проект Закона «О профилактике правонарушений». Предлагается поощрять активных граждан. Также Закон расширяет количество субъектов, которые будут ответственные за профилактику. Повышается роль акимов. Этот год в МВД был объявлен Годом профилактики правонарушений. В целом в рамках этого, а также для укоренения принципа «Закон и Порядок» мы усилили превентивную работу по всем направлениям деятельности. За последние годы количество преступлений значительно снизилось. В этому году зарегистрировано меньше преступлений почти на 8,5 тысяч. Отмечается значительное снижение практически по всем видам, в том числе, убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, краж. Это результат не только работы правоохранительных и других государственных органов. Это также свидетельство того, что правовая культура, сознание повышается, а вместе с тем формируются более устойчивые предпосылки для безопасного и справедливого общества.



