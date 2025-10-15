В связи с этим на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик ограничат движение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астану доставили еще два подвижных состава легкорельсового транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

17 и 18 октября cоставы будут установлены на эстакадный путь: первый состав – на перегоне между станциями №104 и №105, в районе стеллы «Звезда Астаны» по проспекту Кабанбай батыра; второй состав – на участке пересечения улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик, на перегоне между станциями №113 (Дом министерств) и №114(Национальный музей).

18 октября с 00:00 часов до 19 октября 06:00 часов в связи с выполнением подъёмно-монтажных работ будет временно ограничено движение автотранспорта на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.