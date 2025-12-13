Работы по изучению и охране редкого животного в Казахстане продолжаются, передает Kazpravda.kz

Кадр с видео: Минэкологии РК

В национальном парке «Алтын-Эмель» успешно установили GPS-ошейник ещё одному снежному барсу. В ближайшее время планируется оснастить навигационными устройствами ещё двух особей.

Спутниковое оборудование представляет собой ошейники, которые отправляют информацию о перемещениях животных специалистам для дальнейшего изучения миграции, определения угроз и выработки предложений по их минимизации. Эти ошейники являются полностью экологичными и безопасными.

Это уникальное мероприятие реализуется благодаря тесному сотрудничеству сотрудников национального парка, Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК и ведущих специалистов Института зоологии. По данным специалистов, этот снежный барс, отмеченный в этом году, является крупнейшим из всех, зарегистрированных с начала исследования.

Работы по изучению и охране снежного барса в Казахстане продолжаются.