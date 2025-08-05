Еще одна покоренная высота

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Алим Анапьянов

Семья Акбергеновых из Алматы недавно взошла на Эльбрус

фото из архива семьи Акбергеновых

Среди нас есть люди, которые практически все свободное время проводят в горах. К ним относятся Ринат, Зинура и их 13-летний сын Ерназар. Они побывали практически во всех высоких точках Заилийского Алатау. А в прошлом году загорелись идеей взойти на Эльбрус, высочайшую горную вершину России и Европы – 5 642 м.

Зинура рассказывает: «Чем больше ты покоряешь высот, тем больше хочется еще адреналина. Это «болезнь» всех альпинистов. Поэтому в прошлом году мы позвонили в российскую туристическую компанию «Ветер странствий», которая занимается приемом альпинистов и сопровождением их на вершину кавказских гор. Нам посоветовали пройти обучение в альплагере «Туюксу». После определенного количества занятий в Алматы все члены семьи получили удостоверение «Альпинист Республики Казахстан». Это давало нам право отправиться на покорение Эльбруса. Так как ранее у нас не было вершин свыше 4 300 метров (пик Алматинский), нам посоветовали пойти на штурм летом. Зимой намного труднее».

И вот недавно Акбергеновы вошли в список 29 альпинистов, которые отправились в тур на семь дней. Пять суток шла подготовка. Отрабатывались физические навыки восхождения, работа ледорубом, спасательные мероприятия. В первый день поднимались на 2 500 м, во второй – на 3 000 м и далее по нарастающей. Вечером спускались в лагерь, подводили итоги. Тут же врачи следили за общим состоянием здоровья всех участников. Шестой день был днем отдыха. А затем в два часа ночи, несмотря на снежную поземку, была дана команда штурмовать Эльбрус.

Отдельные участки оказались ледяными, и проходить их было особенно сложно. Некоторые члены группы, столкнувшись с трудностями, начали спуск вниз. Многие жаловались на тошноту, головные боли. А Акбергеновы, помогая друг другу на опасных вертикальных тропах, продвигались вперед. По словам Зинуры, им помогало и то, что из Казахстана они были одни. Хотелось доказать всем, что не зря приехали. Ерназар оказался самым молодым участником экспедиции, и он, глядя на родителей, стиснув зубы, тоже шел вперед.

Через шесть часов штурма на вершине Эльбруса победу отпраздновали 13 самых сильных и смелых. Однако спуск стал не менее трудным: плохая видимость, метель. Ерназар, который ходит в горы с семи лет, после восхожденья скажет: «Для нас было большой честью стать командой, которая дарит мотивацию, вдохновение и страсть».

Теперь в планах семьи Акбергеновых штурм таких вершин, как Килиманджаро (Африка) и Фудзияма (Япония).

фото из архива семьи Акбергеновых

#Алматы #Эльбрус #Акбергеновы

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