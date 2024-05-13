Еще одно село в Казахстане отказалось от алкоголя

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В селе Кенгирбай би Абайского района численность населения превышает 900 человек. На сегодня в селе работают три продуктовых магазина. Крепкие напитки не просто запретили употреблять, но и убрали с полок магазинов. Именно молодежь села вышла с подобной инициативой, которую поддержали сельские аксакалы, акимат и полиция.

Айбек Муканов служит участковым инспектором более 15-ти лет. Стоит отметить, что благодаря системной работе именно участкового инспектора полиции, за последний год в селе не зарегистрировано ни одного преступления. После отказа от алкоголя данная тенденция будет сохраняться, считает страж порядка. Труд Айбека уже не раз был отмечен благодарственными письмами от населения и почетными грамотами от руководства. Сам он считает, что в службе очень помогает знание местности и людей.

«Я всю жизнь прожил на селе, мне нравится размеренный сельский уклад жизни. Когда приезжаю в город, наблюдаю спешку, суету и понимаю – это не для меня. Я считаю, что сельский участковый и сам должен быть из деревни. Решение жителей отказаться от употребления алкоголя может послужить только хорошим примером для подрастающего поколения», – делится участковый.

Ранее сообщалась о 4 селах ВКО, где полностью отказались от алкоголя. Как результат – в этих селах нет правонарушений.