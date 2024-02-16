Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра

Ранее Госкорпорация оцифровала четыре услуги по линии земельного кадастра, которые можно получить онлайн

Фото: Kazpravda.kz

Госкорпорация оцифровала коммерческую услугу в сфере земельного кадастра. Заявки на установление и восстановление границ земельных участков теперь можно подавать через публичную кадастровую карту в информационной системе «Единый государственный кадастр недвижимости», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

Как отмечается, это первая коммерческая цифровая услуга в сфере земельного кадастра.

Сотрудники филиалов Госкорпорации во всех регионах прошли обучение, протестировали новый функционал публичной кадастровой карты и готовы принимать заявки на установление и восстановление границ участков в цифровом формате.

В Госкорпорации рассказали, что оцифровка имеет несколько преимуществ: снижается риск коррупции, заявку можно подавать экстерриториально, из любого места.

- Если раньше для подачи заявки и получения готового результата приходилось идти в филиал «Правительства для граждан», то сейчас такой необходимости нет, - объявила организация.

Подать заявку в публичной кадастровой карте после авторизации (логин/пароль, ЭЦП, Digital-ID, QR-код) может любой гражданин или юридическое лицо. При подаче заявки на установление или восстановление границ в системе оперативно рассчитывается стоимость услуги – она зависит от назначения и площади участка – клиенту на подпись направят договор и даже счёт на оплату.

Итоговый документ об установлении границ также можно будет получить в электронном виде, добавили в пресс-службе.