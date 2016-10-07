​Еще раз о соцмедстраховании

Открывая заседание, председатель Комитета палаты по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова отметила, что Мажилисом шестого созыва в формате широкого представительства со стороны политичес­ких партий, не прошедших в Парламент, НПО, общественных деятелей и экспертов проводятся заседания в разных форматах.

– Вот и сегодня мы пригласили широкий круг людей, которые заслушают информацию Министерства здравоохранения и социального развития, – подчерк­нула Г. Иксанова, представляя участников обсуждения. Это представители партии «Ауыл» и ОСДП, общественные деятели З. Батталова, Ж. Ертлесова, Б. Парсегов, Б. Туменова, Ж. Турмагамбетова, работодатели, ученые, эксперты, а также работники медицинских учреждений Астаны.

Напомним, что Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», соглас­но которому предполагалось, что отчисления работодателей начнутся с 1 января 2017 года, финансирование из специально созданного фонда – с 1 июля 2017 года, был подписан Главой государства в прошлом году. В целом закон направлен на реализацию реформ в части внедрения обязательного социального медстрахования на основе принципа солидарной ответственнос­ти государства, работодателей и граждан.

Согласно презентованным вчера поправкам, сроки функ­ционирования системы обязательного медстрахования переносятся с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года. Кроме того, с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года переносятся и сроки взносов в фонд работодателей. Соответственно, отметила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, право физических лиц на получение медицинской помощи в системе ОСМС и выбор организации здравоохранения, определение объема медицинской помощи также будут введены в действие с 1 января 2018 года. За этот период, по словам министра, будет создан фонд, его филиалы, расходы на здравоохранение будут консолидированы на республиканском уровне, и фонд выступит единым стратегическим закупщиком медицинских и фармацевтических услуг.

Каковы же причины отсрочки введения социального медицинского страхования? По словам Т. Дуйсеновой, причиной продления сроков послужили изменения в принципах межбюджетных отношений.

После выступления министра последовали многочисленные вопросы. Несмотря на то что министр презентовала всего две поправки в закон, который ранее депутаты не раз обсуждали и одобрили, народные избранники еще раз подняли актуальные вопросы, связанные с медицинским страхованием. Так, депутат Мухтар Тиникеев поинтересовался, сократится ли бюджетное финансирование с введением ОСМС, повысится ли в этой же связи заработная плата медработников. Кроме того, народного избранника волнует, не останутся ли вне системы медстрахования так называемые самозанятые граждане. И еще депутат поинтересовался, кто и как будет устанавливать заработную плату работникам Фонда ОСМС.

– А то будет обидно, если у врача зарплата условно 90 тысяч, а сотрудники фонда поставят себе оклады по 400–500 тысяч, – сказал депутат.

Что касается сокращения финансирования сферы здравоохранения, то, заверила Т. Дуйсенова, его не будет.

– Мы полностью оставляем гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, куда мы включили скорую помощь, экстренную помощь, профосмотры, вакцинацию и помощь в лечении социально значимых заболеваний, до 2024 года, – сказала министр.

Кроме того, напомнила она, есть 12 категорий граждан, а это более 10 млн человек, за которых отчисления будет делать государство в размере 7% от установленной среднемесячной заработной платы.

Отвечая на вопрос о возможном росте заработной платы работников здравоохранения, Т. Дуйсенова отметила, что до 2024 года предусматривается повышение заработных плат работников первичного звена и сельского здравоохранения.

Вопрос о самозанятых остается острым, признала министр. Сегодня в Казахстане к этой категории относятся около 2 млн человек. По данным Комитета госдоходов, более 1 млн человек зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, отчисления в пенсионный фонды осуществляют свыше 700 тыс. самозанятых. Т. Дуйсенова отметила, что сейчас важно особое внимание обратить на так называемых непродуктивных самозанятых, которых сегодня около 500 тыс. человек. Эта категория до 2020 года будет получать медицинскую помощь за счет гарантированного объе­ма бесплатной медицинской помощи, за исключением плановой стационарной помощи. По остальным самозанятым в действующем законодательстве предусмотрено, что представитель этой категории должен или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и от заявленного дохода обеспечивать взносы, или зарегистрироваться как безработный, и если уполномоченные органы не смогли обеспечить его работой, взносы на него также будет осуществлять государство.

Говоря о заработной плате работников Фонда ОСМС, Т. Дуйсенова успокоила депутатов. Оклады сотрудникам будут устанавливаться согласно положению, контролироваться вся деятельность организации и ее филиалов будет советом директоров и наблюдательным советом.

Депутат Кенес Абсатиров выразил сомнение, что перенос сроков введения медстрахования связан лишь с изменениями в межбюджетных отношениях.

– Наверняка среди предпосылок мотивировки сроков переноса есть и тяжелая экономическая ситуация, которая складывается и у нас в стране, и в мире. По прог­нозам аналитиков, улучшение ситуации не прогнозируется ни в текущем году, ни в следующем. В связи с этим не придется ли нам снова переносить сроки? – спросил депутат.

По информации Т. Дуйсеновой, вопрос внедрения обязательного социального медицинского страхования изучается в нашей стране с 2008 года. И он никак не связан со складывающейся экономической конъюнктурой.

– Это связано и с существующими проблемами в здравоохранении, которые можно было бы решить с помощью медстрахования. И если мы будем откладывать его введение, проблемы будут накап­ливаться, – сказала министр.

Президент Ассоциации международных фармацевтических производителей Вячеслав Локшин также задал свой вопрос. Он поинтересовался, будет ли в республике введено обязательное страхование врачебных рисков.

– Медицина – не точная нау­ка, в ней возможны ошибки и негативные исходы, – аргументировал он свой вопрос.

Как отметила Т. Дуйсенова, в свое время Национальная палата по здравоохранению РК взяла на себя инициативу разработать такой законопроект. К сожалению, пока вопрос «законсервирован». Однако министр считает, что работу в этом направлении следует продолжить. Разработка и внесение соответствующего законопроекта внесены в график работ министерства.

Как известно, в Казахстане еще в 1990-х годах была предпринята попытка налаживания системы обязательного медстрахования. Для этих целей был создан Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Однако его руководитель Талапкер Иманбаев, используя служебное положение, растратил доверенные ему денежные средства фонда и сбежал за границу. ФОМС был упразднен вскоре пос­ле бегства Т. Иманбаева. В Казахстане суд в 2001 году заочно признал его виновным в хищении крупных средств ФОМС и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества. Посему депутаты в который раз попросили министра ответить – кто и как будет контролировать деятельность фонда и его финансовые потоки.

– Скорее всего, будет совет директоров, наблюдательный совет с участием Министерства национальной экономики, Министерства финансов и Министерства здравоохранения и социального развития, – ответила Т. Дуйсенова.

Как уже было сказано выше, второй вопрос, предусматриваемый поправками, – это передача школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения.

– Сегодня школьная медицина финансируется системой образования, – сообщила Т. Дуйсенова. – А с 1 января 2018 года взносы за детей в фонд медстрахования будет отчислять государство. Кроме того, в целом передача будет сопровождаться организационными изменениями. Медицинские пункты, которые находятся в системе образования, станут структурными подразделения­ми поликлиники, – уточнила министр Т. Дуйсенова.

По ее данным, медработников включат в штат поликлиники, будет введен единый регистр здоровья школьников, который интегрируют в общую информационную систему здравоохранения.

– Эти работники пройдут обу­чение, сертификацию. В части медицинского обслуживания, хочу сказать, что мы полностью пересмотрим медицинский стандарт оказания помощи детям. Мы пересмотрим систему профессиональных осмотров детей. Мы создадим единый регистр, который будет работать. Сегодня у нас есть регистр в школе и свой регистр в системе здравоохранения – это будет все единое. И конечно, оздоровление школьников будет непрерывным в течение года. Мы внедряем или же восстанавливаем график оздоровления, ежегодный график, в соответствии с графиком вакцинации и профосмотров, – добавила министр.

В министерстве планируют, что в ближайшем будущем школьникам не придется ходить в поликлиники для прохождения медосмотра у разных специалис­тов. Врачи будут сами приходить в школы.