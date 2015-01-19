Есимов поручил разобраться во всех обстоятельствах массового ДТП в Алматы

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Аким Алматы Ахметжан Есимов поручил руководителям профильных структур разобраться во всех обстоятельствах резонансного ДТП с участием автобуса. Департаменту здравоохранения поручено взять на особый контроль состояние пострадавших, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Как доложили акиму, по предварительной версии, причиной ДТП, произошедшего 18 января, стала техническая неисправность транспортного средства, принадлежащего автопарку № 2. В случае подтверждения данной версии Есимов поручил лишить автопарк маршрута и применить максимально жесткое наказание – вплоть до отзыва лицензии.
Напомним, по сообщению ДВД Алматы, в воскресенье ,18 января, водитель автобуса марки "Мерседес", 31-го маршрута, следуя по улице Исиналиева в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной "Хюндай", что ехала попутно. Затем совершил наезд на пешехода – 44-летнего мужчину.
"Далее по инерции были допущены столкновения с еще несколькими транспортными средствами. Остановился автобус после наезда с грузовиком марки "МAN". По нашим предварительным данным, в данной аварии кроме автобуса также участвуют в общей сложности 8 припаркованных автомашин и еще 3 легковушки, что следовали в попутном направлении. Вследствие ДТП телесные повреждения получили 9 человек, в том числе и водитель автобуса, который с переломами рук и ног был госпитализирован. Пешеход получил ушибы, однако в госпитализации он не нуждался. Еще семеро пассажиров общественного транспорта, в том числе трое детей, для оказания медицинской помощи были доставлены в больницы города", – сообщил начальник Управления дознания ДВД города Алматы майор полиции Рустам Абдрахманов.
В настоящее время данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Дана предварительная квалификация произошедшему по ст. 345 ч. 1 нового Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе производства будут назначены соответствующие экспертизы.