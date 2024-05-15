67 человек погибли при наводнениях в Индонезии
21
Айман Аманжолова
20 человек считаются пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
В результате многочасового дождя в минувшую субботу крупные холодные вулканические массы обрушились на одном из самых активных вулканов Индонезии на острове Суматра - Марапи, затопив дороги, дома и мечети, сообщил индонезийский телеканал Kompas TV со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям BNPB.
Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Индонезии в результате наводнений погибли 58 человек.
«На сегодняшний день погибли 67 человек, 20 человек по-прежнему объявлены пропавшими», - сообщил телеканал.