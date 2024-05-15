67 человек погибли при наводнениях в Индонезии

20 человек считаются пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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В результате многочасового дождя в минувшую субботу крупные холодные вулканические массы обрушились на одном из самых активных вулканов Индонезии на острове Суматра - Марапи, затопив дороги, дома и мечети, сообщил индонезийский телеканал Kompas TV со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям BNPB.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Индонезии в результате наводнений погибли 58 человек.