Нелегальную мечеть закрыли в Астане

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Мечеть функционировала незаконно, так как отсутствует в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сообщение о незаконной деятельности религиозного объединения поступило на канал «102».

Столичные полицейские установили, что пристройка к частному дому по улице Кумбел была оборудована под мечеть.

«При проверке в помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске. Правоохранители установили, что в помещении собирались люди. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мечеть функционировала незаконно», – говорится в официальном сообщении.

В полиции добавили, что за нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге. Незаконную деятельность учреждения приостановили.  

#Астана #полиция #мечеть #закрытие

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