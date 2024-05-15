Нелегальную мечеть закрыли в Астане

Мечеть функционировала незаконно, так как отсутствует в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сообщение о незаконной деятельности религиозного объединения поступило на канал «102».

Столичные полицейские установили, что пристройка к частному дому по улице Кумбел была оборудована под мечеть.

«При проверке в помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске. Правоохранители установили, что в помещении собирались люди. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мечеть функционировала незаконно», – говорится в официальном сообщении.

В полиции добавили, что за нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге. Незаконную деятельность учреждения приостановили.