Если завтра падеж...

В Жезказгане, ставшем административным центром области Улытау, до сих пор нет собственной ветеринарной лаборатории, а значит, на кону стоит пищевая безопасность региона.

Эпизоотологическая ситуация в области Улытау на контроле, однако есть ряд проблем, требующих срочного решения, сообщил глава областного управления ветеринарии Абусагит Абдикеров.

По его словам, с учетом того, что на территории Жезказгана, Сатпаева и сельских округов Улытауского района насчитывается более 300 тыс. голов скота, в регионе необходима полноценная ветеринарная лаборатория для диагностики особо опасных болезней животных и определения безопасности продукции животноводства.

Этот вопрос был поднят и в Министерстве сельского хозяйства в июне-июле текущего года после вспышки инфекционных заболеваний домашнего скота в Мибулакском сельском округе Улытауского района. Тогда в четырех фермерских хозяйствах округа был зафиксирован падеж 75 голов скота.

На сегодня ситуация стабилизирована, но в тот момент забор биоматериалов на анализ пришлось делать дважды из-за сложных симптомов заболевания. И везти их (за неимением, повторимся, собственной лаборатории) в Караганду и Астану, в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии».

– Только там удалось поставить диагноз – ринотрахеит плюс вирусная диарея, – рассказал Абусагит Абдикеров. – Конечно, для человека они не заразны, но фермеры понесли большие убытки.

В течение нескольких месяцев все четыре фермерских хозяйства были под надзором ветеринарных служб. Эпизоотический отряд дваж­ды проводил вакцинацию более 800 голов скота, а также дезин­фекцию. Пробы, взятые в конце сентября, после вышеуказанных процедур, были исследованы рес­публиканской лабораторией. Результат показал, что все в порядке, с фермеров сняли ограничения. Но проблема, увы, останется...

– Вопрос в том, почему владельцы скота ждали так долго? – вопрошает глава управления ветеринарии области Улытау. – Ведь они обратились за по­мощью, когда пало 59 голов. К сожалению, по тем заболеваниям, которые летом были выявлены у животных, возмещение убытков государством не предусмотрено.

Что касается действовавшего в Жезказгане до 2019 года филиала Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория», то его работа была приостановлена департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК за несоответствие санитарным требованиям – оказалось, учреждение размещалось в одном здании с кафе и ночным клубом...

Филиал был оштрафован, однако выявленные нарушения (соседство с ночным клубом и кафе) устранить не получилось... И 6 января 2022 года ветлабораторию из Жезказгана перевели в пункт приема проб в Жанааркинском районе.

– После назначения на долж­ность руководителя областного управления ветеринарии мне в приоритетном порядке поручили проработать вопрос с восстановлением полнопрофильной ветлаборатории, – пояснил Абусагит Абдикеров. – Было рассмотрено несколько вариантов. Один из них – завершить строительство модульной лаборатории за счет средств республиканского бюджета.

Следует напомнить, что в 2012 году в регионе уже начинали строить сразу две модульные лаборатории – в Жезказгане и Улытауском районе. К сожалению, проекты, которые обошлись республиканскому бюджету в 100 млн тенге, так и остались незавершенными. Зато за годы простоя в Жезказгане недалеко от стройплощадки успели возвести... гипермаркет. Такое соседство недопустимо.

Более приемлемый вариант – выкупить здание, в котором ранее и располагалась ветлаборатория. Оно расположено на удалении от жилых строений, предприятий общепита. А кафе и ночной клуб, из-за которых и заставили передислоцировать ветеринарное учреждение, сами благополучно закрылись...

Именно этот проект был поддержан руководством области. Владелец здания готов продать его за 170 млн тенге, но пока в бюджете таких средств нет. На данный момент принято решение о выкупе той части здания, где ранее располагалась ветлаборатория. Списки КПР поданы, запланирован капитальный ремонт – проект пока на утверждении. Данный вопрос находится на контроле председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Аскара Жакупбаева.

– В Жезказгане необходимо открыть отдел серологии, бактерио­логии и вирусологии, – пояснил Абусагит Абдикеров. – Если сумеем вновь организовать лабораторию на старом месте с тремя отделами, это уже будет плюс. Частные лаборатории такие экспертизы не проводят, а возить в другой город пробы или продукцию на проверку и сертификацию – потеря времени, убыток торговле и угроза пищевой безопасности.

Глава управления также сообщил, что в данный момент решается проблема нехватки скотомогильников в отдельно взятом Улытауском районе, где на 15 населенных пунктов приходится всего 3 таких объекта.

Как утилизировать туши в случае падежа, чтобы избежать распространения инфекции? Гео­термические ямы – вот безопас­ный вариант, отметил ветеринарный эксперт. В то же время он дорогостоящий. Создание одной геотермической ямы обойдется бюджету в 25–30 млн тенге, к этой сумме добавится ежегодное содержание. Предложение Абусагита Абдикерова – мобильные печи для сжигания туш.

Управление ветеринарии руководствуется положительным опытом использования передвижных печей в ряде регионов Казахстана. На данный момент потребуется всего два-три таких агрегата.