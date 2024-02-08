Есть бизнес-идея и желание трудиться, но нет стартового капитала?

В ее рамках в регионе на развитие свое­го дела в прошлом году было выдано 727 кредитов. Общая сумма займов составила 3 млрд 200 млн тенге.

Сферы, в которых жетысусцы рискнули начать или масштабировать свою деятельность, очень разнообразны. Это животноводство, производство продуктов питания, мебели, текстильных изделий и даже мыла. Примечательно, что благодаря действию программы «Ауыл аманаты» ширится перечень товаров местного производства и услуг, предоставляемых сельскому населению. Кроме того, начинаю­щие предприниматели тоже создают новые рабочие места.

Воспользовавшись господдержкой, животновод из села Актекше Коксуского района открыл перепелиную ферму. На заем в 8 млн 300 тыс. тенге Ерболат Сламхан увеличил имевшееся поголовье крупного рогатого скота, а также подготовил птичник, закупил 2 тыс. яиц перепелов и инкубатор. Через пару месяцев пернатое поголовье достигало уже 3 тыс. особей.

Сейчас здесь ежедневно собирают в среднем тысячу яиц, которые пользуются хорошим спросом в ресторанах и магазинах региона. Птицевод уже трудоустроил на ферме двоих односельчан, а в ближайшем будущем надеется как минимум втрое увеличить количество перепелов и создать дополнительные рабочие места.

– Программа «Ауыл аманаты» стала для меня очень хорошим подспорьем, – говорит руководитель крестьянского хозяйства «Айерке» Ерболат Сламхан. – Если вы хотите открыть бизнес, не бойтесь, пробуйте, трудитесь не покладая рук. И все обязательно получится!

В Аксуском районе микрокредиты на общую сумму 513 млн 500 тыс. тенге в рамках программы «Ауыл аманаты» в прошлом году получил 91 житель. Среди них – Карлыгаш Тумарбай, которая расширила и автоматизировала швейную мастерскую, открытую 15 лет назад.

– На средства в размере 4 миллиона 800 тысяч тенге смогла приобрести необходимые для облегчения ручного труда аппараты по пошиву матрацев, расчесыванию шерсти и ваты, – рассказывает предпринимательница. – Изготавливаем на заказ как приданое для невест, так и обычные подушки, одея­ла и мат­рацы. На постоянной основе со мной работает еще один помощник. Теперь благодаря автоматизации производства сможем нарастить объемы.

В Панфиловском районе поддержку государства получили 93 жителя. Многие из них занялись разведением скота, а семья из села Баскуншы наладила выпуск нескольких видов мыла прямо во дворе дома. За неделю, по словам начинающего предпринимателя Рахата Баширбаева, изготовили сто кило хозяйственного мыла из натуральных ингредиентов. Могут сделать и ароматное туалетное мыло любой формы по желанию заказчика.

– Это наше семейное дело, где главными технологами стали мама и тетя, с детства знакомые с мыловарением, – разъясняет Рахат Баширбаев. – Благодаря кредиту по программе «Ауыл аманаты» приобрели специальное оборудование из Узбекистана, а ингредиенты используем местные. Тетя Назерке Танекее­ва уже прошла обучение по изготовлению жидкого порошка, производство которого также хотим запустить в нашем цехе в ближайшее время.

В Талдыкоргане обладателями кредитов в рамках программы стали 19 человек. Житель села Отенай Берик Дуйсенбаев в нояб­ре подал заявку на заем в 8 млн тенге. Получив его, за короткий срок успел открыть мебельный цех, который уже принимает заказы, принял на работу шесть человек.

– Я давно мечтал заняться изготовлением мебели, и прог­рамма «Ауыл аманаты» дала мне такую возможность, – рассказал Берик Дуйсенбаев. – В дальнейшем на­деюсь расширить цех и открыть еще несколько рабочих мест.