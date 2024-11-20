Есть ли спрос на кредиты у бизнеса, рассказали в Нацбанке

Директор департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Олжас Кубенбаев озвучил результаты опроса банков о кредитовании за III квартал 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам опроса за III квартал, спрос на кредиты со стороны субъектов предпринимательства сохранился на уровне предыдущего квартала, при этом в его структуре отмечается разнонаправленная динамика.

По оценке банков, сохранение положительной динамики спроса со стороны крупного бизнеса является результатом постепенного снижения стоимости кредитных ресурсов. Отдельные крупные банки в качестве фактора влияния также отмечают активизацию ряда инвестиционных проектов, которые требуют долгового финансирования. В итоге, общее число кредитных заявок крупного бизнеса увеличилось на 3% к/к (квартал к кварталу), до 196.

По словам спикера, снижение спроса со стороны МСБ в основном объясняется приостановлением финансирования в рамках госпрограмм в результате освоения лимитов на 2024 год.

Кроме того, отдельные крупные банки отмечают тенденцию снижения оборотов среднего бизнеса, тогда как по малому бизнесу отмечается влияние условий кредитования ИП. Некоторые банки запустили новые продукты для субъектов малого бизнеса. Таким образом, общее количество кредитных заявок малого бизнеса увеличилось на 3% к/к и составило 845 тыс., тогда как среднего бизнеса снизилось на 40% (к/к), до 4,6 тыс.

По итогам III квартала доля одобрения кредитных заявок субъектов малого бизнеса сохранилась на уровне 35%, тогда как по субъектам среднего и крупного бизнеса увеличилась до 41% и 51%, соответственно.

В следующем квартале банки ожидают восстановления спроса со стороны МСБ за счет возобновления финансирования в рамках госпрограмм, а также дальнейшего увеличения спроса со стороны крупного бизнеса.

Спрос на ипотеку и автокредиты со стороны физлиц несколько вырос в III квартале, тогда как на беззалоговые займы и обеспеченные потребительские кредиты снизился. В результате, общее количество кредитных заявок увеличилось на 31% (к/к), до 274 тыс.

По мнению банков, наблюдается незначительное снижение спроса на потребительские кредиты под залог после продолжительного роста. Такое снижение банки связывают с ужесточением требований к залоговому обеспечению. При этом количество поступивших заявок увеличилось на 6% (к/к), до 48 тыс. за счет увеличения потока заявок в отдельных банках.

Банки отмечают незначительное снижение спроса на беззалоговые потребительские займы на фоне регуляторных изменений. Однако, по мнению банков, снижение спроса не было связано исключительно с самими требованиями, а в большей степени с временными техническими вопросами их реализации. Так, количество поступивших заявок составило 21,8 млн, что на 5% больше предыдущего квартала.

Незначительное увеличение спроса на автокредиты, по мнению банков, во многом связано с маркетинговым продвижением со стороны партнеров-автосалонов и предложением ряда акционных продуктов, частично субсидируемых ими. В результате число кредитных заявок увеличилось на 10% (к/к), до 1,1 млн.

В IV квартале 2024 года банки ожидают увеличения спроса на автокредиты и потребительские беззалоговые займы, тогда как на ипотеку и потребительские займы с обеспечением увеличение спроса не прогнозируется.

Напомним, ранее Умут Шаяхметова отметила, что высокая базовая ставка не позволяет кредитовать экономику.