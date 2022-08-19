Есть на поесть?

С учетом уровня инфляции цены на продукты продолжают расти, а зарплаты казахстанцев остаются на прежнем уровне. Безусловно, когда во всем мире наблюдается кризис, препятствовать увеличению всех этих показателей в той или иной стране, в частности нашей, не представляется возможным. Но при этом в разных государствах граждане имеют абсолютно разные доходы и уровень жизни.

Когда в очередной раз я съездила в супермаркет для того, чтобы закупить продукты на неделю, вновь была ошарашена ценами даже на основные товары, которые, казалось бы, должны быть доступны большинству.

Мы всегда склонны кивать на Запад, когда рассуждаем о своих проблемах в сфере экономики, образования, медицины, пенсионного обеспечения. Давайте опять посмотрим в ту же сторону, анализируя цены на продуктовую корзину в Казахстане, Польше и Германии. Но для начала хотелось бы зафиксировать ваше внимание на среднюю месячную зарплату во всех трех странах.

Итак, средняя зарплата в Польше в 2022 году с вычетом налогов составляет около 3 311,08 злотых, то есть 339 901 тенге. Средняя зарплата в Германии «чистыми» равняется 2 665 евро, или 1 286 582 тенге.

Средняя зарплата в Казахстане в первом квартале 2022 года исчисляется в 263 905 тенге. Большинство казахстанцев скептически относятся к этим цифрам. Стоит отметить, что Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в начале текущего года заявлял о том, что «у половины населения доходы не превышают и 50 000 тенге». А это чуть больше 1 300 долларов в год! Ну а теперь посмотрите чуть выше на показатели месячной зарплаты в Германии.

С учетом всех указанных цифр хотелось бы перейти к подсчетам стоимости на продукты в Казахстане, Польше и Германии. Цены на европейские продукты я узнавала разными способами: благодаря информации от знакомых, которые проживают в данных странах, изучая публикации местных информационных ресурсов и «посещая» онлайн-супермаркеты.

В продуктовую корзину в количестве одной штуки или килограмма вошли кисломолочные продукты, хлеб, мясо, птица, рыба, колбаса, сахар, соль, сладости, а также масло подсолнечное, яйца, мука, спагетти, рис, бобовые консервы, кофе, чай, сок, фрукты, овощи, а также товары бытовой химии: средства для стирки белья и мытья посуды, туалетная бумага.

Итак, в Польше такая «корзинка» тянет на 39 022 тенге, в Германии – на 53 231, а в Казахстане – на 42 430 тенге. То есть наша страна, граждане которой имеют совершенно иные и более скромные зарплаты, занимает «почетное» второе место. По полученным данным, можно сделать вывод о том, что большинство казахстанцев тратит на еду большую часть своих доходов, когда в норме должно быть не более 15–20%.

Официальная инфляция с 2015 года выросла до 15%. По словам директора центра прикладных исследований Talap Рахима Ошакбаева, в Казахстане систематически происходит обрушение доходов населения и потеря уверенности в росте собственного благосостояния. Сейчас главный приоритет Национального банка – обуздание продовольственной инфляции.

– Эту проблему решают старыми инструментами, из-за чего она постоянно повторяется, как кошмарный сон. 64% населения оценивают рост цен выше официальной инфляции. Это дает повод говорить о том, что текущие цифры инфляции, которые и так находятся выше коридора в несколько раз, на самом деле занижены, – отмечает Рахим Ошакбаев.

При этом если тенге ослабляется, то импортные товары дорожают, а если укрепляется, то экономические агенты не верят в долгосрочность этого процесса и продолжают держать цену на том же уровне, ожидая очередного ослабления национальной валюты.

С учетом геополитической ситуации и зависимости нашей страны от импорта, падения цен на продукты не предвидится. Более того, цены, возможно, не остановят свои «аппетиты» и продолжат расти. Стабильными у людей по-прежнему остаются их неприлично маленькие и неменяющиеся в течение ряда лет зарплаты. Тем временем казахстанцы продолжают работать и время от времени размышлять: «…сейчас пока еще лето, период отпусков, к воде хочется, а впереди 1 сентября – детей нужно в школу собирать и, по всей видимости, брать микрокредиты…». Ну а это уже другая статья расходов.