Есть теперь свой Дом культуры!

Общество
216
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В преддверии Дня Республики в регионе открылся ряд социальных объектов. Воодушевляют сельских жителей, вселяя надежду в их сердца, открывающиеся в глубинке социальные объекты. Так, в минувшую среду в селе Кенесары Бурабайского района распахнул двери сельский Дом культуры. Новый очаг творчества и досуга построен ТОО «Елқұрылыс» в рамках развития сельских территорий и стал хорошим подарком жителям села ко Дню Республики. К слову, строители завершили объект раньше намеченного срока.

фото автора

Клуба в селе не было с 90-х годов прошлого столетия. Все мероприятия, сельские сходы проходили в школе или конференц-зале местного ТОО «Кенесары Агро».

Теперь у кенесаринцев есть оснащенный современным оборудованием Дом культуры с уютным зрительным залом на 120 мест. Предусмотрены здесь кабинеты творчества, хореографии, вокала, работает библиотека.

– Мы теперь окрылены, у нас большие творческие планы. Несмотря на отсутствие клуба, у нас пять лет успешно действует вокальная группа «Әжелер». Наши бабушки не только поют, но и ведут большую просветительскую работу среди детей и молодежи, рассказывая им о народных обычаях, традициях. В новых комфортных условиях продолжат работу кружки домбры, хореографии и изобразительного искусства. В селе есть умельцы-прикладники, талантливые мастерицы-рукодельницы, думаем, кружков станет больше, – говорит местный организатор культурных мероприятий Гульнар Есжанова.

Со значимым событием сельчан позд­равил аким области Марат Ахметжанов, посетивший сельский клуб в рамках рабочей поездки. Благодарность земляков выразила ветеран Любовь Скотаренко:

– Меня переполняют эмоции от огромной радости, которую сейчас испытываю. А ведь я – одна из тех, кто говорил: зачем нам клуб? Дороги нужно строить! Теперь забираю свои слова обратно и говорю: большое спасибо за внимание к нам, нашим детям и внукам!

В соседнем селе Кызылагаш в рамках социальной ответственности бизнеса капитально обновлено административное здание за счет средств АО «Алматы­инжстрой». В светлом и уютном здании в комфортных условиях работают сотрудники администрации местного ТОО, сельского акимата, библиотеки. Кроме того, здесь нашлись помещения для отделения АО «Казпочта» и кабинета ветеринарного специалиста.

В этом же здании разместился и сельский ФАП, куда в рамках визита заглянул аким области. Медучреж­дение обслуживает 900 сельских жителей. Глава региона осмотрел обновленные помещения, поговорил с медперсоналом, поинтересовался насущными вопросами сферы здравоохранения на селе. Обустроен здесь и современный учебный кабинет робото­техники, рассчитанный на обучение старшеклассников. Создание такой образовательной среды способствует развитию инженерных и технических навыков у сельской молодежи, открывая перед ней новые перспективы. К слову, команда по робототехнике Кызылагашской школы им. Абылай-хана демонстрирует впечатляющие результаты на международной арене. К примеру, на днях юные робототехники стали победителями престижной международной олимпиады в Италии.

Учебный кабинет оснащен робототехническими наборами, 3D-принтерами и учебными модулями. Аким области вручил школе сертификат на развитие инженерно-технического направления, отметив, что сельские дети ничуть не уступают городским по уровню знаний.

В тот же день в селе Урумкай Бурабайского района глава региона посетил Дом культуры после капитального ремонта в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі». Знаковое для села событие – очередной шаг в реализации государственной политики по развитию сельских территорий, повышению качества жизни в регионах.

На воплощение проекта выделено 265,8 млн тенге. Подрядчиком – ТОО «Строй Тех IC» – выполнен полный комплекс строительных и отделочных работ. Обновленное здание Дома культуры рассчитано на 200 зрительских мест и отвечает современным требованиям по комфорту и безопасности. Расположенная здесь же сельская библиотека также обновлена, пополнился и ее книжный фонд.

Еще одна забота в действии: в Урумкае после капитального ремонта открылась и врачебная амбулатория. Старое здание 60-х годов кардинально преобразилось благодаря финансовой поддержке ТОО «Журавлевка-1», вложившего в ремонт, длившийся пять месяцев, более 100 млн тенге. Здание полностью обновили – от инженерных коммуникаций до внутренней отделки. В СВА имеется аптека, где бесплатные препараты получают 147 пациентов.

Перемены, конечно же, оценили и жители села, и медработники, которые с благодарностью говорили акиму области, что это не просто ремонт, а вклад в здоровье и благополучие сельчан.

#село #дом культуры #Кенесары

Популярное

Все
Есть теперь свой Дом культуры!
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Прониклись духом Эллады
Школа мужества
Путь к знаниям открыт
«Века прошедшего стиль...»
Золотая медаль – мастерам Астаны
«О родная земля, я тобою был создан...»
Казахский язык – часть моей души
Экибастуз создает новые кластеры
От Золотого человека до наших дней
Деятельная любовь
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
«Коркыт и мелодии Великой степи»
В клубе «Сөйле» занимаются и после 60
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Будем строить интеллектуально-творческий хаб
«Кухонного бойца» заставили подметать улицы в Кызылординско…
Успей купить по приятной цене!
104 гранта и 27 тысяч добрых дел: новый этап развития гражд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]