Клуба в селе не было с 90-х годов прошлого столетия. Все мероприятия, сельские сходы проходили в школе или конференц-зале местного ТОО «Кенесары Агро».

Теперь у кенесаринцев есть оснащенный современным оборудованием Дом культуры с уютным зрительным залом на 120 мест. Предусмотрены здесь кабинеты творчества, хореографии, вокала, работает библиотека.

– Мы теперь окрылены, у нас большие творческие планы. Несмотря на отсутствие клуба, у нас пять лет успешно действует вокальная группа «Әжелер». Наши бабушки не только поют, но и ведут большую просветительскую работу среди детей и молодежи, рассказывая им о народных обычаях, традициях. В новых комфортных условиях продолжат работу кружки домбры, хореографии и изобразительного искусства. В селе есть умельцы-прикладники, талантливые мастерицы-рукодельницы, думаем, кружков станет больше, – говорит местный организатор культурных мероприятий Гульнар Есжанова.

Со значимым событием сельчан позд­равил аким области Марат Ахметжанов, посетивший сельский клуб в рамках рабочей поездки. Благодарность земляков выразила ветеран Любовь Скотаренко:

– Меня переполняют эмоции от огромной радости, которую сейчас испытываю. А ведь я – одна из тех, кто говорил: зачем нам клуб? Дороги нужно строить! Теперь забираю свои слова обратно и говорю: большое спасибо за внимание к нам, нашим детям и внукам!

В соседнем селе Кызылагаш в рамках социальной ответственности бизнеса капитально обновлено административное здание за счет средств АО «Алматы­инжстрой». В светлом и уютном здании в комфортных условиях работают сотрудники администрации местного ТОО, сельского акимата, библиотеки. Кроме того, здесь нашлись помещения для отделения АО «Казпочта» и кабинета ветеринарного специалиста.

В этом же здании разместился и сельский ФАП, куда в рамках визита заглянул аким области. Медучреж­дение обслуживает 900 сельских жителей. Глава региона осмотрел обновленные помещения, поговорил с медперсоналом, поинтересовался насущными вопросами сферы здравоохранения на селе. Обустроен здесь и современный учебный кабинет робото­техники, рассчитанный на обучение старшеклассников. Создание такой образовательной среды способствует развитию инженерных и технических навыков у сельской молодежи, открывая перед ней новые перспективы. К слову, команда по робототехнике Кызылагашской школы им. Абылай-хана демонстрирует впечатляющие результаты на международной арене. К примеру, на днях юные робототехники стали победителями престижной международной олимпиады в Италии.

Учебный кабинет оснащен робототехническими наборами, 3D-принтерами и учебными модулями. Аким области вручил школе сертификат на развитие инженерно-технического направления, отметив, что сельские дети ничуть не уступают городским по уровню знаний.

В тот же день в селе Урумкай Бурабайского района глава региона посетил Дом культуры после капитального ремонта в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі». Знаковое для села событие – очередной шаг в реализации государственной политики по развитию сельских территорий, повышению качества жизни в регионах.

На воплощение проекта выделено 265,8 млн тенге. Подрядчиком – ТОО «Строй Тех IC» – выполнен полный комплекс строительных и отделочных работ. Обновленное здание Дома культуры рассчитано на 200 зрительских мест и отвечает современным требованиям по комфорту и безопасности. Расположенная здесь же сельская библиотека также обновлена, пополнился и ее книжный фонд.

Еще одна забота в действии: в Урумкае после капитального ремонта открылась и врачебная амбулатория. Старое здание 60-х годов кардинально преобразилось благодаря финансовой поддержке ТОО «Журавлевка-1», вложившего в ремонт, длившийся пять месяцев, более 100 млн тенге. Здание полностью обновили – от инженерных коммуникаций до внутренней отделки. В СВА имеется аптека, где бесплатные препараты получают 147 пациентов.

Перемены, конечно же, оценили и жители села, и медработники, которые с благодарностью говорили акиму области, что это не просто ремонт, а вклад в здоровье и благополучие сельчан.