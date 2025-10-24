Есть теперь свой Дом культуры!
В преддверии Дня Республики в регионе открылся ряд социальных объектов. Воодушевляют сельских жителей, вселяя надежду в их сердца, открывающиеся в глубинке социальные объекты. Так, в минувшую среду в селе Кенесары Бурабайского района распахнул двери сельский Дом культуры. Новый очаг творчества и досуга построен ТОО «Елқұрылыс» в рамках развития сельских территорий и стал хорошим подарком жителям села ко Дню Республики. К слову, строители завершили объект раньше намеченного срока.