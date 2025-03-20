Ет-Fest: праздничная мясная ярмарка пройдет в Астане

Фермеры из нескольких регионов страны представят продукцию на столичных прилавках

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице 21, 22 и 23 марта будет проходить праздничная мясная ярмарка Ет-Fest, в которой примут участие фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Мероприятие будет проходить на парковке ТРЦ Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева 12 а.

Также в торгово-развлекательном центре в эти дни пройдет городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джем и многое другое.

Городская ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00 (каждые выходные).

Мясная ярмарка Ет-Fest будет работать с 07:00 до 17:00 (21, 22 и 23 марта).