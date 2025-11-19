Сарсенбек в бою за выход в финал потерпела поражение от Жаисмин (Индия).

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек стала третьей на финальном этапе Кубка мира в Дели (Индия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка, выступающая в весе до 57 килограммов, уступила в полуфинале турнира.

Сарсенбек в бою за выход в финал потерпела поражение от Жаисмин (Индия).

Таким образом, казахстанка завершила свое выступление с бронзовой наградой.