Этап Кубка мира по боксу: Улжан Сарсенбек завоевала «бронзу»
Сарсенбек в бою за выход в финал потерпела поражение от Жаисмин (Индия).
Представительница команды Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек стала третьей на финальном этапе Кубка мира в Дели (Индия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Спортсменка, выступающая в весе до 57 килограммов, уступила в полуфинале турнира.
Таким образом, казахстанка завершила свое выступление с бронзовой наградой.