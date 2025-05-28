Пять из 12 загородных детских оздоровительных лагерей не смогут принять школьников на предстоящих каникулах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В это число вошли летние лагеря «Рауан» в Жамбылском районе и «Жулдыз» в Сарысуском районе, оздоровительные центры «Кооператор» и «Аю.kz» Байзакского района, а также оздоровительный лагерь имени А. Молдагуловой, расположенный в районе Т. Рыскулова. В последнем запланирован капитальный ремонт на весь теплый сезон, остальные не получили соответствующего заключения СЭС.

Согласно предварительным данным областного управления образования, в сезонных лагерях планируется оздоровить 7,4 тысячи учащихся городских и сельских школ.

- Готовность лагеря к работе определяется оценкой его соответствия требованиям санитарных правил, созданием оптимальных условий проживания, питания, медицинского обслуживания детей, - отметила в ходе брифинга заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Салтанат Алибаева.

Она напомнила, что в прошлом году в ряде детских оздоровительных лагерей области были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По ее словам, заезд в лагеря должен осуществляться по мере их готовности и только после получения официального санитарно-эпидемиологического заключения.