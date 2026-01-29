Это два разных правовых документа: прокурор Актау обратился к дольщикам

Закон и Порядок
87
Дана Аменова
специальный корреспондент

В прокуратуре региона официально рекомендовали гражданам воздержаться от покупки недвижимости в домах, не прошедших процедуру ввода в эксплуатацию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокурор Актау Дауылбай Челпеков подчеркнул, что в последнее время в Актау участились недовольства граждан, связанные со строительством многоквартирных жилых домов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной надзорный орган

Основные проблемы – долевое строительство и отсутствие подключения незавершённых объектов к электросетям, теплоснабжению и питьевому водоснабжению.

«Обращаем внимание: разрешение, выданное на строительство жилых домов, не является разрешением на продажу квартир. Это два разных правовых документа. В соответствии с действующим Законом «О долевом участии в жилищном строительстве», продажа квартир на стадии строительства является законной только при наличии соответствующего разрешения Казахстанской жилищной компании либо акимата. В иных случаях продажа квартир запрещена. Кроме того, на территории города имеются многоквартирные жилые дома, которые, несмотря на невведённость в эксплуатацию, уже заселены гражданами. В настоящее время это создает препятствие для подключения домов к инженерным сетям», –  отметил он.

Там же спикер добавил, что согласно Закону, заселение граждан в многоквартирный жилой дом допускается только после полного завершения строительства и получения акта ввода в эксплуатацию.

Заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным и влечёт административную либо уголовную ответственность.

В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуют перед покупкой квартиры обязательно проверять законность строительства в акимате либо через его официальные информационные источники.

В прокуратуре предупредили, что будет осуществлять строгий надзор за соблюдением принципа верховенства закона.

#Актау #обращение #прокуратура #документы #Мангистауская область #дольщики #прокурор

Каркас работы современного следователя

