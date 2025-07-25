Со временем я стала понимать маму в этом ее желании. И по возможности тоже стараюсь не оставаться безучастной. Правда, совсем не ожидать благодарности в ответ или хотя бы осознания твоей поддержки у меня не получается. А уж если человек, которому помогли, откровенно начинает наглеть, то и промолчать не смогу – не настолько я, видимо, бескорыстна.

Тема благотворительности в казахстанском обществе сейчас весьма популярна. И речь не только о громком судебном процессе по делу Перизат Кайрат, когда миллиарды, собранные на помощь гражданам, и не только нашей страны, были потрачены на брендовые вещи, элитную недвижимость и автомобили.

Люди у нас и вправду сердобольные. Это видно и во время массовых наводнений или пожаров, и в повсе­дневной жизни. Зашедший в автобус подросток с бумажной коробкой для подаяний хоть сколько-нибудь да соберет. Объявляемые в соцсетях сборы на лечение, как правило, закрываются. Доселе незнакомое слово «краудфандинг» прочно вошло в обиход.

Но и в благотворительности нужна какая-то система, порядок, законодательное оформление и, как показала история с Перизат, строгий контроль. Чтобы добрые душевные порывы одних не обесценивались жаждой легкой наживы других, ведь многие, как и моя мама, делают это прежде всего для себя. Отправляя честно заработанные деньги по первому зову нуждающихся, люди не хотят заморачиваться проверкой, а туда ли они дошли, удалось ли в конечном итоге решить проблему. Они уверены, что поступили по совести, сделали благое дело, получили удовлетворение от содеянного и не намерены переживать негативные эмоции, чем бы они ни были вызваны.

А сфера эта на самом деле не такая уж безоблачная. Моя коллега, журналист нашей редакции, довольно давно помогает людям. Например, мальчик, со сборов которому на лечение, по сути, и начался этот ее путь, сегодня находится в ремиссии и благополучно растет.

Отношение к благотворительности у нее со временем трансформировалось, по ее собственному признанию, из желания быть хорошей и доброй до спокойного понимания, что нужно помочь, причем без экзальтации и вовлечения в этот процесс всех вокруг себя. «Впрочем, что бы тобой ни двигало, главное, чтобы это приносило пользу», – решила она сейчас.

Но и подводные течения здесь, несомненно, есть. Некоторые, например, на этом реально паразитируют. Бывало, что нуждающиеся открыто говорили моей неравнодушной коллеге: вы, мол, сами все организуйте, ведите сборы в соцсетях, а мы вам будем отдавать 10%. То есть люди не хотят прилагать никаких усилий, перекладывая все задачи и ответственность на других. Никогда не собирает она деньги и на собственные банковские карты или счета, лишь делится реквизитами, например, родителей больных детей. Обязательно публикует медицинские справки, подтверждающие тяжелые диагнозы, и отчеты о поступлении и расходовании средств. Максимальная прозрачность и честность – главное для нее в этом деле.

Так и должно быть в любых проявлениях благотворительности. Чувство собственного удовлетворения, конечно, бесценно, но нужен и реальный результат.