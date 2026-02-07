Это по-настоящему народный документ: Ерлан Карин о проекте новой Конституции

Конституционная реформа
Проект новой Конституции Казахстана формируется как самостоятельный, суверенный документ, отражающий национальные ценности, исторический опыт и особенности развития страны. Об этом заявил государственный советник РК Ерлан Карин, комментируя ход конституционной реформы, сообщает Kazpravda.kz  

По его словам, универсальных моделей Конституции не существует. Каждое государство выстраивает Основной закон, исходя из собственной общественной культуры, языка, политической системы и исторического пути. Именно поэтому нормы, действующие в Германии, Франции или США, не могут быть механически перенесены в казахстанский контекст.

«При разработке проекта новой Конституции изначально заложены барьеры, не позволяющие закреплять нормы, противоречащие национальным ценностям», – подчеркнул Карин.

В качестве примера он привел положения о светском характере государства и институте брака, которые направлены на сохранение традиционных основ общества.

Государственный советник также отметил, что даже внешнее сходство конституционных текстов не гарантирует одинаковых результатов. По его словам, решающее значение имеет не сам текст, а то, как нормы работают на практике и как они встроены в систему государственного управления.

Отдельно Карин остановился на процессе подготовки документа. По его словам, проект новой Конституции разрабатывается не узким кругом лиц, а широкой комиссией с участием представителей разных регионов и сфер. Заседания проходят в открытом формате, без привлечения иностранных экспертов.

«Это по-настоящему народная Конституция. Мы сами определяем свой путь, обсуждаем и принимаем Основной закон, исходя из государственных и национальных интересов», – подчеркнул он.

Карин также заявил, что Казахстан может стать примером для других стран благодаря ряду новаторских норм. Впервые на конституционном уровне закрепляется защита персональных данных и цифровых прав. В проекте прямо гарантируется право на неприкосновенность частной жизни, защиту личной и семейной тайны, а также конфиденциальность банковских операций, переписки и цифровых коммуникаций.

Кроме того, в преамбуле и ряде статей науки и инновации определяются как стратегическое направление деятельности государства. Важным новшеством стало и конституционное закрепление принципа Миранды, что, по словам Карина, усиливает правовую защиту граждан и свидетельствует о переходе уголовной политики от карательной модели к более гуманистической.

