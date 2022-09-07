Это только начало

Новое Послание народу Главы государства вселило уверенность гражданам страны в том, что мы все на верном пути – на пути развития, справедливости и благополучия. Президент в очередной раз продемонстри­ровал реализацию концепции «слышащего государства», дав ответы на многие запросы общества.

Помимо реформ касательно новой экономической политики особо отмечу социальный блок текущего Послания. В день, когда Президент выступал в Парламенте, пороги школ по стране переступили около 400 тысяч первоклассников. Однако некоторые из них будут вынуждены учиться в третью смену из-за имеющегося дефицита школ по республике. Тот же жилой массив «Уркер» в столице, о проблемах которого я неустанно говорю, давно нуждается в строительстве еще одной школы. На аварийные и трехсменные учебные заведения обратил внимание Касым-Жомарт Токаев. Президент заявил, что уже к 2025 году в стране будут созданы 800 тысяч ученических мест, а их строительство должно быть приоритетной задачей Правительства и акимов. Думаю, много средств из бюджета на это не потребуется, так как Глава государства предложил незаконно полученные средства коррупционеров направлять на строительство школ. Полностью солидарна с Президентом в том, что каждый школьник в Казахстане должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития.

Затронул Президент также и необходимость решения вопроса с обеспеченностью детсадов, предложил и несколько инициатив по поддержке детей после окончания школы. Однако в объявленный ранее Главой государства Год детей главным и нужным событием стало предложение об отчислении половины инвестдохода на спецсчета детей. Только представьте, что уже по достижению совершеннолетия у наших детей будет накоплено как минимум 3 тысячи долларов на получение высшего образования или приобретение жилья. Здесь много позитивных моментов. Первое – молодежь, получив поддержку, не будет подвержена совершению противозаконных действий. Второе – расходы Национального фонда страны станут более прозрачными. Третье – каждый гражданин республики ощутит на себе доходы от использования богатств государства. Не случайно Президент отметил, что люди – главная ценность нашей страны.

В своей повседневной деятельности в качестве члена столичной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, в Альянсе женских сил и в бытность депутатом городского маслихата я не раз поднимала вопросы развития подрастающего поколения, укрепления института семьи, поддерж­ки социально уязвимых слоев населения, противодействия бытовому насилию и другие. Потому меня особо порадовало то, что Глава государства в своем Послании уделил этим вопросам свое внимание. Уже с нового года будут внедрены Цифровая карта семьи и Социальный кошелек. Планируется увеличение минимальной заработной платы, пенсии и выплат по потере работы. Кроме того, как отметил Касым-Жомарт Токаев, как бы то ни было, нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия. Президент посчитал, что пришло время ужесточения ответственности за подобные деяния.

Уверена, что все обозначенные инициативы и реформы исполнятся и окажут влияние на развитие государства. Президент призвал всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов, поскольку строительство Справедливого Казахстана только начинается.