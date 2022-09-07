Свежий выпуск
Это только начало
Назгуль Макжан, председатель ОЮЛ «Альянс женских сил», член комиссии по делам женщин, семейно-демографической политике при акиме г. Нур-Султана

Новое Послание народу Главы государства вселило уверенность гражданам страны в том, что мы все на верном пути – на пути развития, справедливости и благополучия. Президент в очередной раз продемонстри­ровал реализацию концепции «слышащего государства», дав ответы на многие запросы общества.

Помимо реформ касательно новой экономической политики особо отмечу социальный блок текущего Послания. В день, когда Президент выступал в Парламенте, пороги школ по стране переступили около 400 тысяч первоклассников. Однако некоторые из них будут вынуждены учиться в третью смену из-за имеющегося дефицита школ по республике. Тот же жилой массив «Уркер» в столице, о проблемах которого я неустанно говорю, давно нуждается в строительстве еще одной школы. На аварийные и трехсменные учебные заведения обратил внимание Касым-Жомарт Токаев. Президент заявил, что уже к 2025 году в стране будут созданы 800 тысяч ученических мест, а их строительство должно быть приоритетной задачей Правительства и акимов. Думаю, много средств из бюджета на это не потребуется, так как Глава государства предложил незаконно полученные средства коррупционеров направлять на строительство школ. Полностью солидарна с Президентом в том, что каждый школьник в Казахстане должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития.

Затронул Президент также и необходимость решения вопроса с обеспеченностью детсадов, предложил и несколько инициатив по поддержке детей после окончания школы. Однако в объявленный ранее Главой государства Год детей главным и нужным событием стало предложение об отчислении половины инвестдохода на спецсчета детей. Только представьте, что уже по достижению совершеннолетия у наших детей будет накоплено как минимум 3 тысячи долларов на получение высшего образования или приобретение жилья. Здесь много позитивных моментов. Первое – молодежь, получив поддержку, не будет подвержена совершению противозаконных действий. Второе – расходы Национального фонда страны станут более прозрачными. Третье – каждый гражданин республики ощутит на себе доходы от использования богатств государства. Не случайно Президент отметил, что люди – главная ценность нашей страны.

В своей повседневной деятельности в качестве члена столичной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, в Альянсе женских сил и в бытность депутатом городского маслихата я не раз поднимала вопросы развития подрастающего поколения, укрепления института семьи, поддерж­ки социально уязвимых слоев населения, противодействия бытовому насилию и другие. Потому меня особо порадовало то, что Глава государства в своем Послании уделил этим вопросам свое внимание. Уже с нового года будут внедрены Цифровая карта семьи и Социальный кошелек. Планируется увеличение минимальной заработной платы, пенсии и выплат по потере работы. Кроме того, как отметил Касым-Жомарт Токаев, как бы то ни было, нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия. Президент посчитал, что пришло время ужесточения ответственности за подобные деяния.

Уверена, что все обозначенные инициативы и реформы исполнятся и окажут влияние на развитие государства. Президент призвал всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов, поскольку строительство Справедливого Казахстана только начинается.

Популярное

Все
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
«Точечные эксперименты» градостроительства
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Вода нуждается в защите
Огонь в степи
Звезды собираются в дорогу
Ирбис с городской пропиской
Это и наша боль
Сильные духом
Школьный специалист по компьютерной технике  рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
«Астана» в погоне за «Актобе»
На таких село держится
Огонь в степи
Огородный фей
Очередной этап реформ
Снос этажом красен!
Больше получаешь – больше отдаешь
Пока не везет
Это только начало
Вечнозеленой память наша будет
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Читайте также

Свежий выпуск
Снос этажом красен!
Свежий выпуск
Огонь в степи
Свежий выпуск
Огонь в степи
Свежий выпуск
Против дефицита

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]