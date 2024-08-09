«Этот случай — пример нарушения прав ребенка»: Минпросвещения о скандале с FlyArystan

Комитет по охране прав детей Минпросвещения связался с мамой 12-летней девочки, которую не допустили на рейс авиакомпании FlyArystan, оставив одну в столичном аэропорту, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Девочке была предложена необходимая психологическая помощь.

«Подобные ситуации в отношении детей неприемлемы. Этот случай – пример нарушения прав ребенка. Безопасность и благополучие детей должны быть приоритетом для всех без исключения. В первую очередь авиакомпания должна была позаботиться о детях, зарегистрированных на рейс», – подчеркнули в Комитете охраны прав детей ведомства.

Для предотвращения аналогичных случаев в будущем, Комитет направил официальное письмо в адрес авиакомпании FlyArystan и Комитета гражданской авиации Минтранспорта.

Напомним, вчера жительница Уральска Жазира Мусина пожаловалась на аивиакомпанию в своем Instagram. 20 июля ее дочь с группой детей и сопровождающим взрослым сошла с транзитного рейса в Астане, чтобы попасть на рейс до Уральска, но перевозчик, ссылаясь на технеисправность, не допустил ребенка на борт самолета. В итоге подросток осталась одна в аэропорту столицы.

FlyArystan признала вину и предложила возмещение морального ущерба семье девочки.

В КГА обещали принять административные меры по отношению к виновным.

Кроме того, FlyArystan привлекли к ответственности за неразмещение пассажиров при задержке рейса.