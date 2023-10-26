Евгений Глотов назначен заместителем акима Астаны

На этом посту он сменил Ерлана Бекмурзаева

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По согласованию с администрацией президента РК заместителем акима столицы назначен экс-государственный инспектор АП РК Евгений Глотов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Трудовую деятельность Евгений Глотов начал в ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана». В разные годы работал в ОО «Союз сельской молодежи», ТОО «GP group» и др.

С 2015 года занимал должность главного инспектора акима Северо-Казахстанской области.

С октября 2015 по октябрь 2016 года работал руководителем управления предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области.

С ноября 2016 года по апрель 2019 года трудился на должности заместителя акима города Петропавловск Северо-Казахстанской области.

В последние годы работал заместителем заведующего отделом внутренней политики АП РК, государственным инспектором АП РК.