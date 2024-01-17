Европарламент: Центральная Азия - ключевой регион, связующий Восток и Запад

Сегодня депутаты Европейского парламента проголосовали за принятие резолюции "Стратегия ЕС по Центральной Азии: Новые возможности для укрепления партнерства", передает Kazpravda.kz

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Резолюция является плановым документом Европейского парламента, в рамках которого депутаты провели свою оценку реализации Новой стратегии ЕС по Центральной Азии.

В этих целях законодатели неоднократно посещали Казахстан и другие страны региона. Учитывалось мнение официальных представителей и гражданского сектора Центральной Азии.

В сравнении с аналогичными документами прошедших лет резолюция Европарламента по Центральной Азии 2024 года отличается своей тональностью.

В документе говорится, что Евросоюз подтверждает приверженность совместной работы со странами Центральной Азии во имя мира, безопасности, стабильности, процветания и устойчивого развития при полном уважении международного права, а также принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угроз и мирное урегулирование международных споров.

В резолюции также отмечается готовность государств Центральной Азии начать диалог с ЕС по либерализации визового режима, а также призывает Комиссию активизировать консультации по разработке целевых и всеобъемлющих дорожных карт и реформ для государств Центральной Азии, чтобы проложить путь к соглашениям об упрощении визового режима.

Европейские парламентарии подчеркивают важность позитивного инвестиционного климата для экономического развития Центральной Азии, а также торговли и сотрудничества между ЕС и Центральной Азией, ведущего к созданию качественных рабочих мест с адекватной заработной платой и достойными условиями труда.

В контексте сотрудничества в сферах энергетики, взаимосвязанности и диверсификации ресурсов депутаты обратились к европейским политикам обеспечить странам ЦА доступ к современным технологиям и качественным рабочим местам, «гарантируя при этом безопасный и конкурентоспособный доступ к сырью и энергии для ЕС».

В частности, европейские парламентарии отметили, что Казахстан является первым центрально-азиатским государством, которое подписало и ратифицировало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с ЕС, которое обеспечивает прочную основу для расширения сотрудничества в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как связь, энергоэффективность, зеленая экономика и цифровизация.

Европарламент отдельно приветствует дальнейшую реализацию политических и экономических реформ в Казахстане, которые должны укрепить демократию, верховенство закона и эффективное управление в крупнейшей республике Центральной Азии, и подчеркивает, что реализация концепции «Справедливого Казахстана» должна обеспечить уважение прав и свободу выражения мнений людей, ассоциаций и собраний, а также улучшить избирательную систему в Казахстане в соответствии с рекомендациями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Также депутаты Европарламента призывают власти Казахстана завершить расследование январских событий 2022 года, опубликовать их выводы и обеспечить правосудие для жертв пыток.